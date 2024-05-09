Два предприятия оштрафованы за использование труда нелегальных работников

В среду, 8 мая сотрудники миграционной службы Идаской префектуры провели наблюдение за иностранцами, работающими в одной из компаний в Ида-Вирумаа. Было установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения работал на предприятии без законных оснований. Поскольку компания позволила иностранному гражданину нарушить условия трудоустройства в Эстонии, она была оштрафована на 2 000 евро.

Аналогичное нарушение было обнаружено в тот же день на другом предприятии Ида-Вирумаа, где в ходе проверки выяснилось, что граждане Украины 1986 и 1992 годов рождения работали в компании без законных оснований. Предприятие позволило иностранцам нарушить условия работы в Эстонии, за что было оштрафовано на 950 евро.