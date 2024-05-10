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Долой GPS? Над Эстонией запустят новые спутники

Наталия Гребнева
, журналист
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Сигнал GPS пока важен и на земле, и в небе.
Сигнал GPS пока важен и на земле, и в небе. Фото: freepik.com

Самолеты, летающие над Европой, не будут зависеть от системы GPS, которую в последнее время «глушит» предположительно Россия. Правда, случится это не раньше, чем через пару лет. Именно столько времени рассчитывает потратить Европейское космическое агентство на создание и отладку принципиально новой спутниковой системы.

С 2022 года над Балтийским морем периодически возникают проблемы в работе спутниковой системы GPS, от которой в числе прочего зависит и безопасность авиаперелетов. Эксперты посчитали, что в период с августа 2023 года по апрель 2024 года около 46 тысяч самолетов испытали на себе нестабильность сигнала GPS.

GPS – это американская система глобального позиционирования, работающая при помощи спутников. Она позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области) и околоземного космического пространства. Изначально система была разработана для Министерства обороны США, однако сегодня крайне широко используется в гражданских целях, в том числе в пассажирских авиаперевозках. Всего в составе GPS работает более 30 космических аппаратов.

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