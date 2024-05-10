Долой GPS? Над Эстонией запустят новые спутники

С 2022 года над Балтийским морем периодически возникают проблемы в работе спутниковой системы GPS, от которой в числе прочего зависит и безопасность авиаперелетов. Эксперты посчитали, что в период с августа 2023 года по апрель 2024 года около 46 тысяч самолетов испытали на себе нестабильность сигнала GPS.