Самолеты, летающие над Европой, не будут зависеть от системы GPS, которую в последнее время «глушит» предположительно Россия. Правда, случится это не раньше, чем через пару лет. Именно столько времени рассчитывает потратить Европейское космическое агентство на создание и отладку принципиально новой спутниковой системы.
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Долой GPS? Над Эстонией запустят новые спутники
С 2022 года над Балтийским морем периодически возникают проблемы в работе спутниковой системы GPS, от которой в числе прочего зависит и безопасность авиаперелетов. Эксперты посчитали, что в период с августа 2023 года по апрель 2024 года около 46 тысяч самолетов испытали на себе нестабильность сигнала GPS.