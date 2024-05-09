Эстония прекратила сотрудничество с Россией в сфере образования

Расторжение договора связано с военной агрессией России в Украине, что представляет собой существенное нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН. Этим формально закончится и сотрудничество в сфере образования с Россией, которое по сути завершилось два года назад.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Эстонией и Россией было заключено в 1994 году. Договор автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его. Для расторжения договора другая сторона должна быть уведомлена не позднее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока. Для этого сегодня МИД Эстонии направит другой стороне соответствующее уведомление а срок действия соглашения истекает 19 ноября текущего года.