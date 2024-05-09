В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией.
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Эстония прекратила сотрудничество с Россией в сфере образования
Расторжение договора связано с военной агрессией России в Украине, что представляет собой существенное нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН. Этим формально закончится и сотрудничество в сфере образования с Россией, которое по сути завершилось два года назад.