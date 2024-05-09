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Известный гонщик сбил собаку

rus.postimees.ee
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Фото: DAMIR SENCAR

На начавшихся сегодня в рамках португальского ралли тестовых заездах гонщик Тьерри Невилл не смог объехать перебегавшую дорогу собаку и наехал на животное.

Об этом Невилл рассказал сразу после прохождения первого спецучастка длиной 4,61 км. По словам Невилла, он заметил собаку, но не смог предотвратить столкновение.

О состоянии животного не сообщается.

Пятый этап Кубка мира по раллийным гонкам этого сезона проходит в Португалии и является первым из семи подряд ралли на грунтовых дорогах. На протяжении 337,04 километров соревнований будет 22 спецучастка.

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