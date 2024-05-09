Известный гонщик сбил собаку

Об этом Невилл рассказал сразу после прохождения первого спецучастка длиной 4,61 км. По словам Невилла, он заметил собаку, но не смог предотвратить столкновение.

Пятый этап Кубка мира по раллийным гонкам этого сезона проходит в Португалии и является первым из семи подряд ралли на грунтовых дорогах. На протяжении 337,04 километров соревнований будет 22 спецучастка.