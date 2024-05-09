На начавшихся сегодня в рамках португальского ралли тестовых заездах гонщик Тьерри Невилл не смог объехать перебегавшую дорогу собаку и наехал на животное.
Известный гонщик сбил собаку
Об этом Невилл рассказал сразу после прохождения первого спецучастка длиной 4,61 км. По словам Невилла, он заметил собаку, но не смог предотвратить столкновение.
О состоянии животного не сообщается.
Пятый этап Кубка мира по раллийным гонкам этого сезона проходит в Португалии и является первым из семи подряд ралли на грунтовых дорогах. На протяжении 337,04 километров соревнований будет 22 спецучастка.