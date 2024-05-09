Инцидент произошел около 10 часов утра. В Государственной полиции Латвии порталу Apollo.lv сообщили, что знают о происшествии и оценят ситуацию. В Balticom TV сообщили, что в настоящее время разбираются с ситуацией.

Как сообщил в социальных сетях председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш, кибератака на Balticom была совершена сегодня утром и привела к тому, что оператор на время потерял контроль над ретрансляцией телеканалов.

Во время кибератаки все ретранслируемые Balticom телепрограммы были заменены российским пропагандистским контентом - парадом 9 мая.

В настоящее время предоставляемая компанией услуга телевидения iTV отключена, расследуются обстоятельства инцидента, сообщил Аболиньш.

За последнее время это уже второй случай, когда в результате кибератаки транслируемые в Латвии программы телеканалов заменяются российским пропагандистским контентом.

17 апреля на платформе Tet во время прямой трансляции на украинском канале Freedom в течение 20 минут транслировались песни в исполнении российских артистов и пропагандистские ролики. Как указали в Tet, такой контент на телеканал Freedom передавался со спутника.