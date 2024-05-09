Сегодня не только в Эстонии, но и в других странах ЕС отмечают День Европы, который посвящен солидарности народов. Также сегодня день памяти жертв Второй мировой войны. Она унесла десятки миллионов жизней на нескольких континентах от Франции до Японии и привела к разрушениям, которых человечество ранее не знало.
От редакции ⟩ «Никогда снова» vs «Можем повторить»
После окончания этой глобальной бойни европейские страны и США сделали действительно очень много для того, чтобы подобный кошмар не повторился никогда. «Никогда снова» стало лозунгом, который стал обретать реальные формы.
Помощь в восстановлении была оказана всем странам - и победителям, и побежденным. Уже в 50-е годы было положено начало экономическому союзу с огромным общим рынком, который затем превратился в политический союз. В новый союз вошли как Великобритания, отвоевавшая с нацизмом от звонка до звонка - с сентября 1939 до сентября 1945 года, так и Германия, которая еще недавно бомбила Лондон.
Однако, в этой войне был разрушен и наказан только один преступный режим - нацистский. Советская империя вышла из Второй мировой войны победителем, получив контроль над Центральной и Восточной Европой. Именно об этом Сталин договорился в 1939 году с Германией, подписав пакт Молотова-Риббентропа, и он это получил. Ценой стала свобода других народов.
Когда в Западной Европе наступил мир, а нацисты были наказаны, в СССР продолжились массовые депортации и репрессии, которым подвергались не только народы на присоединенных территориях, но и население самой России. Десятки миллионов людей погибли в тюрьмах и лагерях, целые народы лишили их родной земли, но советский режим не понес ответственности за эти преступления.
Такого суда над коммунизмом, какой был над нацистским режимом, никогда не было. Это привело к тому, что вместо лозунга «Никогда снова» стал возможен лозунг «Можем повторить» и империя повторила.
Сегодня, через 79 лет после окончания Второй мировой войны, в Европе снова идет страшная война. Правовые институты и подходы, которые должны были не допустить подобного снова, не сработали.
В понедельник, 6 мая, Министерство обороны России анонсировало учения нестратегических ядерных сил. Россия уже два года не только ведет войну против соседа, но и угрожает миру ядерным оружием.
Дата 9 мая для Эстонии больше не может никогда быть связана со словом «победа». Сегодня мы должны говорить о мире и свободе в Европе. Сегодня нам нужны новые предохранители, чтобы война не повторилась. «Никогда снова 2.0».
Русскоязычные жители Эстонии в подавляющем большинстве уже приняли День Европы и вспоминают павших в войне, а не «празднуют Победу» на костях жертв прошедшей и нынешней большой войны. Это дает повод считать, что наше общество взрослеет и двигается к взаимопониманию между общинами.