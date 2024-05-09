После окончания этой глобальной бойни европейские страны и США сделали действительно очень много для того, чтобы подобный кошмар не повторился никогда. «Никогда снова» стало лозунгом, который стал обретать реальные формы.

Помощь в восстановлении была оказана всем странам - и победителям, и побежденным. Уже в 50-е годы было положено начало экономическому союзу с огромным общим рынком, который затем превратился в политический союз. В новый союз вошли как Великобритания, отвоевавшая с нацизмом от звонка до звонка - с сентября 1939 до сентября 1945 года, так и Германия, которая еще недавно бомбила Лондон.

Однако, в этой войне был разрушен и наказан только один преступный режим - нацистский. Советская империя вышла из Второй мировой войны победителем, получив контроль над Центральной и Восточной Европой. Именно об этом Сталин договорился в 1939 году с Германией, подписав пакт Молотова-Риббентропа, и он это получил. Ценой стала свобода других народов.

Когда в Западной Европе наступил мир, а нацисты были наказаны, в СССР продолжились массовые депортации и репрессии, которым подвергались не только народы на присоединенных территориях, но и население самой России. Десятки миллионов людей погибли в тюрьмах и лагерях, целые народы лишили их родной земли, но советский режим не понес ответственности за эти преступления.