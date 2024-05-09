В компании выявлены нарушения: глава Таллиннского городского предприятия подал в отставку

«В ходе выборочной проверки выяснилось, что один из сотрудников неоднократно совершал сделки с заинтересованной стороной от имени предприятия. Член правления подтвердил, что ему было об этом известно, признал свою ошибку и подал заявление об отставке. Совет решил принять его отставку», - сказал председатель совета AS Tallinna Arendused Райдо Рооп.

Совет AS Tallinna Arendused решил объявить конкурс на должность нового члена правления предприятия.

«В ходе конкурса мы рассчитываем как можно скорее найти нового члена правления. В то же время нам необходимо обеспечить непрерывность деятельности предприятия, поэтому я предложил совету назначить временным членом правления Йоозепа Вимма, который входит в состав совета AS Tallinna Arendused. Помимо прочего, в его задачи как временного члена правления входит обеспечение надлежащего проведения аудита законности сделок AS Tallinna Arendused, проводящегося компанией KPMG. Йоозеп Вимм дал согласие исполнять обязанности члена правления на временной основе и подтвердил, что не будет участвовать в конкурсе на пост члена правления предприятия», - пояснил Рооп.

Основной деятельностью акционерного общества Tallinna Arendused, принадлежащего Таллинну, является управление недвижимостью, способствующей развитию города и его деловой среды.

В портфель AS Tallinna Arendused входят следующие объекты недвижимости: Палдиски-мнт., 48а, Пальяссааре-теэ, 17, спортивный центр по адресу ул. Тервизе, 21, парковочная зона по адресу ул. Веэренни, 20, подземная парковка на площади Вабадузе и бизнес-центр по адресу пл. Вабадузе, 9, парковочная зона по адресу ул. Вяйке-Раннавярав, 6 и здание Таллиннского Горхолла. Акционерное общество является девелопером промышленных парков «Бетоони», «Суур-Сыямяэ» и «Тондираба» и продавцом недвижимости на их территории.