Доверчивый житель Эстонии передал мошенникам более 18 000 евро

8 мая в полицию обратился 71-летний мужчина, проживающий в Нарве, которому сначала в WhatsApp позвонил преступник, представившийся работником компании Telia. По словам мошенника, у жертвы заканчивался срок действия договора на оказание услуг связи, и ему прислали договор на его продление. Кроме того, на телефон мужчины пришло уведомление, где он ввел свои PIN-коды.

Позже жертве позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на его счете проводились подозрительные операции и мошенники вывели с его счета крупную сумму денег. Якобы сотрудник банка сообщил мужчине, что банк компенсирует ему эту потерю, но чтобы поймать мошенников, ему необходимо пойти в банк, снять наличные и передать их молодому человеку на парковке.

Следуя указаниям, он отдал деньги, но вскоре понял, что угодил в лапы мошенников и потерял 18 200 евро.

По факту инцидента полиция начала уголовное производство.