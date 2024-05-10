Весна в этом году особо не радует, но… снег сошел, цветы назло всему начали цвести и даже на деревьях пробиваются робкие листочки. Это значит, что настало время выбираться из спортзалов на свежий воздух. Да-да, готовиться к лету, несмотря на мороз.
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А вы знали? Семь советов, без которых лучше не начинать заниматься собой
В Эстонии возможности заняться спортом на свежем воздухе безграничны – от троп здоровья, где частенько оборудуются площадки с уличными тренажерами до прекрасно оснащенных спортивных площадок, расположенных в черте города. А еще есть всевозможные беговые дорожки, трассы для игры в диск-гольф, баскетбольные и волейбольные площадки, скейт-парки и так далее.