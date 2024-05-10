А вы знали? Семь советов, без которых лучше не начинать заниматься собой

Скандинавская ходьба - прекрасный вид спорта, который подходит практически всем. Заниматься можно как с группой, так и в одиночку. Иллюстративное фото.

Весна в этом году особо не радует, но… снег сошел, цветы назло всему начали цвести и даже на деревьях пробиваются робкие листочки. Это значит, что настало время выбираться из спортзалов на свежий воздух. Да-да, готовиться к лету, несмотря на мороз.