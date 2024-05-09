Фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games станет еще масштабнее

Фестиваль Ghetto Games предлагает развлечения для всех, будь это опытные спортсмены или просто любители фестивальной атмосферы. В этом году зрители увидят соревнования лучших из лучших в уличном баскетболе 3 на 3 Ghetto Basket, уличном футболе 3 на 3 Ghetto Football, боях MMA, уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам (уличному воркауту). Каждый найдет для себя что-то интересное: от интерактивных игр и соревнований по ловкости до необычных находок в магазине Ghetto Shop. Весь день будет звучать живая музыка диджейских сетов, а танцоры исполнят яркие танцевальные номера.

Футбольная программа Ghetto Football начнется с игр в подгруппах U12, U14, U16, U19 и 20+. После этого пройдет турнир по игре Panna 1v1, цель которой, играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.

Соревнования по баскетболу Ghetto Basket проводятся в категориях U12, U14, U16, U18 и Open. В категории Nordic Cup PRO профессиональные команды соревнуются не только за призы, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинге FIBA 3x3. Лучшие команды из Nordic Cup попадают в финал сезона. Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Кроме того, стоит вспомнить, что именно выходцы турниров Ghetto Basket стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.