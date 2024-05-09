В Эстонии отмечается рост мошеннических схем под названием «забой свиней»

Вызывает тревогу, что во всем мире растут суммы, потерянные жертвами распространенного среди киберпреступников мошенничества под названием «забой свиней». Эстония не является исключением.

Что представляет собой мошенничество «забой свиней»?

«Забой свиней» - это вид финансового мошенничества, который в основном нацелен на неопытных или неосторожных инвесторов. Однако в последнее время в Эстонии распространились и другие схемы - например, жертвам говорят, что деньги на банковском счете находятся в опасности и их следует снять и положить в «безопасное» место. Также рассказывают о некой «тайной полицейской операции», которая приводит к потере денег.

Этот вид мошенничества делают особенным многоуровневость и временные рамки - обычно злоумышленники втираются в доверие в течение продолжительного периода времени. Отсюда и произошло название аферы - жертву со временем «откармливают на убой». В некоторых случаях преступники могут даже выплачивать жертвам небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Таким образом, создается ложная картина доверия до тех пор, пока жертвы не будут согласны внести большие суммы.

Затем мошенники исчезают вместе со сбережениями ничего не подозревающих людей. Однако во многих случаях ущерб этим не ограничивается. Даже после того, как жертва понесла первоначальную потерю и (в какой-то степени) осознала это, появляется некто, предлагающий способ вернуть деньги. Разумеется, за определенную плату, которую необходимо внести заранее.