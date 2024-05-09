Звания «Европеец года» в этом году удостоен канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, который является важным разработчиком европейской оборонной политики, решительно отстаивает интересы Эстонии в ЕС и работает над тем, чтобы Эстония и Европа были защищены.
Имя лауреата назвала на проходившем по случаю Дня Европы в музее Vabamu семинаре премьер-министр Кая Каллас.
По словам премьер-министра, Эстония внесла наибольшие изменения в европейскую политику в сфере обороны.
«Сегодня мы стали одним из главных определяющих европейскую оборонную политику госсударств. В течение последних двух лет войны почти все решения по оборонной политике, принятые ЕС, так или иначе исходили от Министерства обороны. Эти мысли были собраны воедино и оформлены в действия канцлером Кусти Сальмом. Его вклад в укрепление обороноспособности Эстонии и Европы чрезвычайно важен и оценен», - сказала Каллас, вручая награду.