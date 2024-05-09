«Сегодня мы стали одним из главных определяющих европейскую оборонную политику госсударств. В течение последних двух лет войны почти все решения по оборонной политике, принятые ЕС, так или иначе исходили от Министерства обороны. Эти мысли были собраны воедино и оформлены в действия канцлером Кусти Сальмом. Его вклад в укрепление обороноспособности Эстонии и Европы чрезвычайно важен и оценен», - сказала Каллас, вручая награду.