Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (2018 и 2022 год), двукратный чемпион мира, двукратный серебряный медалист чемпионатов мира, в копилке которого можно также найти золотую медаль турнира четырех континентов, многократный финалист Гран-при ISU и множество других престижных наград японский фигурист Сема Уно (26 лет) заявил о завершении карьеры.
Один из сильнейших фигуристов мира объявил о завершении карьеры
Сема Уно — первый фигурист в истории дисциплины, который исполнил прыжок четверной флип на соревнованиях под эгидой ISU, пишет портал Olympics.com.
Уно родился 17 декабря 1997 года в Нагое, где и начал заниматься фигурным катанием – как отметил сам спортсмен, он посвятил этому 21 год. За это время фигурист завоевал множество наград и навсегда вписал свое имя в историю мирового фигурного катания.