Один из сильнейших фигуристов мира объявил о завершении карьеры

Сема Уно — первый фигурист в истории дисциплины, который исполнил прыжок четверной флип на соревнованиях под эгидой ISU, пишет портал Olympics.com.

Уно родился 17 декабря 1997 года в Нагое, где и начал заниматься фигурным катанием – как отметил сам спортсмен, он посвятил этому 21 год. За это время фигурист завоевал множество наград и навсегда вписал свое имя в историю мирового фигурного катания.