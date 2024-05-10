Протесты с битьем стекол привлекают внимание, но это ущерб. Эстонское общество к нему не готово

Это дело дошло до суда, где апелляционная инстанция сказала, что полиция наступила на важные конституционные права, как свобода права и свобода слова, собраний, и чтобы в будущем этого не происходило, необходимо довести этот спор до конца и выяснить, были ли нарушены субъективные права.

Алексеев: - Это вопрос прецедента, это действительно важно. В принципе, свобода слова и свобода собрания сама по себе никому не угрожает. Мало людей, которые увидят лозунг на митинге или даже прочтут в газете и решат, что это какое-то руководство к действию.

- Может быть, изначально какое-то выступление за небольшое экономическое право закончится бог знает чем?

Алексеев: - Да, могут быть и такие последствия, но они и в любом случае будут.

Криштафович: - Очень сложно найти эту границу, которая разделяет свободу слова и свободу собраний от уже злоупотребления этими свободами. Когда собрания из мирных вырастают в беспорядки. Полиция всегда представляет это как большую головную боль и пытается с нею справиться, полиция пытается выяснить, что является истинной целью, и вот иногда они трактуют эти цели произвольно. Потом в суде у полиции возникают проблемы.

- А если это переложить с европейской кальки на российскую или на иранскую, будет ли какая-то разница?

Криштафович: - Разница будет в свободе суда.