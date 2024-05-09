Парад Победы в Москве: под снегом без танков

Не порадовала участников мероприятия и погода - впервые за последние несколько лет в Москве 9 мая шел снег. Последний раз в этот день было настолько же холодно в 1999 году. Снегопад прекратился только ближе к концу парада.

В параде участвовали более девяти тысяч человек. Это на тысячу больше, чем год назад, но на две меньше, чем в 2022 году, когда в параде участвовали 11 тысяч.

В этом параде впервые принимали участие военнослужащие-участники войны с Украиной.

В четверг по Красной площади проехала 61 единица бронетехники. Это также меньше, чем год назад, когда в параде участвовали 125 различных машин.

Кроме того, в небе пролетели 15 боевых самолетов - это тоже самая малочисленная авиационная группа на парадах последних лет. Правда, иногда пролет авиации отменяли из-за погоды, но теперь этого делать не стали, несмотря на снегопад в начале парада.

«Не допустить глобального столкновения»

Перед началом парада по традиции выступил президент России Владимир Путин. Как и в два предыдущих года, он говорил не только о победе в Великой Отечественной войне, но и о войне России против Украины и противостоянии с Западом. Однако в этот раз антизападной риторики прозвучало меньше.

Западу Путин предъявил претензии в непомерности амбиций, стремлении оправдать нынешних последователей нацизма» и попытках искажения «правды о войне.