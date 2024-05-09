Как и в предыдущие годы, на этот раз 9 мая в Тарту отмечали известный с советских времен праздник. К полудню на место советского монумента, который был убран с берега озера Раади в сентябре 2022 года, люди принесли цветы и свечи.
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Галерея ⟩ И в этом году на прежнее место перенесенного советского военного монумента принесли цветы
Небольшое количество цветов и свечей также были принесли к мемориалу на кладбище Паулюса, в центре которого установлена обновленная мемориальная доска с текстом «Жертвам Второй мировой войны».