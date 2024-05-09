Жителя Эстонии удалось освободить с захваченного Ираном судна

Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что усилия по освобождению гражданина Эстонии продолжались почти четыре недели. «Я благодарю всех эстонских дипломатов и наших партнеров, которые, работая над освобождением эстонского гражданина в течение последних недель, не считали своих рабочих часов», - сказал министр.

Цахкна добавил, что Эстония по-прежнему обеспокоена судьбой остальных членов экипажа и призывает Иран немедленно освободить их и само судно.

Освобождение гражданина Эстонии было достигнуто благодаря плотному сотрудничеству с партнерами и прямым общением как с иранскими властями, так и с судовладельцем. Министр иностранных дел Маргус Цахкна недавно разговаривал по телефону как с министром иностранных дел Ирана Хоссеином Амир-Абдоллахиани, так и с президентом концерна MSC Диего Апонте.

Находящийся на борту судна житель Эстонии встретился с почетным консулом Эстонии в Тегеране, МИД тесно общался с иранским посольством в Хельсинки, а также был вызван временно поверенный в делах Ирана. Португалия, под флагом которой плавало судно, внесла значительный вклад в освобождение членов экипажа, поэтому посольство Эстонии в Лиссабоне находилось в тесном контакте с Министерством иностранных дел Португалии.