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ГАЛЕРЕЯ На улице Теллискиви искали взрывное устройство в автомобиле

Ану Вийта-Неухаус Тайро Луттер
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Обновлено 9 мая 2024, 15:47
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Поступило сообщение, что на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне есть угроза взрыва.

Руководитель группы патрульной службы Ляэне-Харью Карл Кальда сообщил, что сегодня в 14:03 в полицию поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне, возможно, находится опасное устройство.

«Полиция ограничила движение вокруг места происшествия как для пешеходов, так и для транспортных средств. Саперы Спасательного департамента проверили автомобиль и ничего подозрительного не обнаружили. Движение снова открыто», - сказал Кальда в 15:35.

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