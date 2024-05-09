ГАЛЕРЕЯ На улице Теллискиви искали взрывное устройство в автомобиле

Руководитель группы патрульной службы Ляэне-Харью Карл Кальда сообщил, что сегодня в 14:03 в полицию поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне, возможно, находится опасное устройство.

«Полиция ограничила движение вокруг места происшествия как для пешеходов, так и для транспортных средств. Саперы Спасательного департамента проверили автомобиль и ничего подозрительного не обнаружили. Движение снова открыто», - сказал Кальда в 15:35.