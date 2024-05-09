В четверг до полудня на Военном кладбище в Таллинне было немноголюдно. «Как под конвоем, все огорожено, никогда так строго не было», - пожаловался корреспонденту Rus.Postimees горожанин средних лет. Несмотря на недовольство, все посетители кладбища следовали правилам: не толпились, быстро делали фотографии у Бронзового солдата и также быстро уходили, оставив принесенные цветы.
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ОПРОС ⟩ «Сегодня здесь совсем неуютно»: жители Таллинна рассказали, что заставило их прийти к Бронзовому солдату (1)
Rus.Postimees поинтересовался у жителей Таллинна, зачем они сегодня пришли к Бронзовому солдату. А также - какие мысли их посещают в этот день и какие у них есть ожидания от будущего.