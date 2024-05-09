В четверг до полудня на Военном кладбище в Таллинне было немноголюдно. «Как под конвоем, все огорожено, никогда так строго не было», - пожаловался корреспонденту Rus.Postimees горожанин средних лет. Несмотря на недовольство, все посетители кладбища следовали правилам: не толпились, быстро делали фотографии у Бронзового солдата и также быстро уходили, оставив принесенные цветы.