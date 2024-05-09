Чрезмерное и легко допустимое применение государством силы в отношении граждан может привести к трагедии, поэтому все связанные с этим сомнения должны быть честно и тщательно расследованы до конца, подчеркивает адвокатура.
Адвокатура: чрезмерное применение государством силы ведет к трагедии
«Применение силы против собственных граждан никогда не должно быть первым выбором верховенства закона, но, к сожалению, с каждым годом оно становится все более распространенным, - подчеркнул председатель комиссии коллегии адвокатов по защите основных прав адвокат Айвар Пильв. - Насилие и применение силы или угроза применения силы не должны быть и дажене долждны казаться легко допустимыми».
Как сказал Пильв, у адвокатуры недостаточно информации, чтобы прокомментировать подробнее ставшие известными на среду случаи, но все подозрения в легко допустимом или чрезмерном применении физической силы и насилия должны быть до конца расследованы честно и беспристрастно.
«Если у людей, попавших в полицейскую операцию, есть серьезные основания полагать, что на них нападает агрессивная банда грабителей, то, вероятно, государство злоупотребило своей властью посредством действий правоохранительных органов, - подчеркнул Пильв. - Человеку легко невернно оценить такую итуацию, и разумное понимание того, что против человека происходит преступное или незаконное нападение, дает этому человеку право на экстренную защиту».
Непонимание неожиданных конфликтных ситуаций легко может привести к серьезным последствиям, поэтому обязанность полиции - сделать все возможное, чтобы избежать подобных недоразумений.
По мнению Пильва, силовые действия полицейских в масках без четких опознавательных знаков оправданы только в том случае, если известная информация позволяет предположить, что задержанный ведет себя опасно, оскорбительно или ставит под угрозу чье-либо здоровье или жизнь. Таким основанием могут служить биография и предыдущее поведение задержанного, а также ситуации, когда проведение обыска или иного процессуального действия может быть физически предотвращено или на сотрудников полиции может быть совершено нападение.
«Если такой опасности нет, людям, внезапно и неожиданно подвергшимся таким действиям, необходимо немедленно и недвусмысленно разъяснить, что это процессуальное действие полиции, - подчеркнул Пильв. - В противном случае человек может счесть ситуацию нападением на себя, своих близких или свое имущество и оказать активное сопротивление, в состоянии страха и психического возбуждения, в том числе с применением несоразмерных сил».
На практике, по словам Пильва, это может вызвать юридические вопросы о крайне необходимой защите, ее соразмерности, о выходе за границы чрезвычайной защиты, но самое главное во избежание трагедий - избежать недоразумений.
Занимающиеся уголовными делами юристы на протяжении многих лет отмечают тенденцию чрезмерного и легко допустимого применения силы, особенно при организации задержаний, а иногда и в случае обысков.
По словам Пильва, опыт ряда коллег подтверждает, что телесные повреждения людям при задержании наносят даже в тех ситуациях, когда личность подозреваемого и его прошлое не дают оснований для столь агрессивных и силовых действий. Эти случаи время от времени расследуются службой внутреннего аудита полиции, которая обычно отвечает, что все соответствует требованиям, поскольку силовая реакция была спровоцирована самим задержанным.
«Именно поэтому на практике соразмерность и оправданность применения физической силы в каждом конкретном случае должны оцениваться и учитываться в большой мерее, и люди должны быть точно проинформированы о процессуальном действии», - указал Пильв.
Адвокат Айвар Пильв возглавляет комиссию коллегии адвокатов по защите основных прав, одной из задач которой является анализ защиты основных прав человека в уголовных производствах и судопроизводствах по делам о проступках.