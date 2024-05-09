Адвокатура: чрезмерное применение государством силы ведет к трагедии

«Если такой опасности нет, людям, внезапно и неожиданно подвергшимся таким действиям, необходимо немедленно и недвусмысленно разъяснить, что это процессуальное действие полиции, - подчеркнул Пильв. - В противном случае человек может счесть ситуацию нападением на себя, своих близких или свое имущество и оказать активное сопротивление, в состоянии страха и психического возбуждения, в том числе с применением несоразмерных сил».

На практике, по словам Пильва, это может вызвать юридические вопросы о крайне необходимой защите, ее соразмерности, о выходе за границы чрезвычайной защиты, но самое главное во избежание трагедий - избежать недоразумений.

Занимающиеся уголовными делами юристы на протяжении многих лет отмечают тенденцию чрезмерного и легко допустимого применения силы, особенно при организации задержаний, а иногда и в случае обысков.

По словам Пильва, опыт ряда коллег подтверждает, что телесные повреждения людям при задержании наносят даже в тех ситуациях, когда личность подозреваемого и его прошлое не дают оснований для столь агрессивных и силовых действий. Эти случаи время от времени расследуются службой внутреннего аудита полиции, которая обычно отвечает, что все соответствует требованиям, поскольку силовая реакция была спровоцирована самим задержанным.

«Именно поэтому на практике соразмерность и оправданность применения физической силы в каждом конкретном случае должны оцениваться и учитываться в большой мерее, и люди должны быть точно проинформированы о процессуальном действии», - указал Пильв.

Адвокат Айвар Пильв возглавляет комиссию коллегии адвокатов по защите основных прав, одной из задач которой является анализ защиты основных прав человека в уголовных производствах и судопроизводствах по делам о проступках.