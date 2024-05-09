Адвокат: премьер-министр Кая Каллас могла нарушить закон

В прошлом году премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила на пресс-конференции правительства, что она действовала как должностное лицо когда защищала и оправдывала действия своего мужа в публичных интервью в связи со скандалом с восточными перевозками. Адвокат Рандо Майсвеэ не исключает, что теоретически это можно трактовать как нарушение ограничения на действия, поскольку в качестве должностного лица премьер-министр не является носителем свободы слова как фундаментального права.