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Эксперты по ночной жизни ищут решение проблемы с шумом

Ану Вийта-Неухаус
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Клуб. Фото носит иллюстративный характер.
Клуб. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Maor Attias / Pexels

«В каждом городе, где есть активная ночная жизнь, проблема с шумом становится серьезным испытанием для жителей. Будь то музыка, исходящая из клубов, или громкие разговоры людей на улице», - озвучила эксперт по ночной жизни Таллинна Натали Метс (Социал-демократическая партия), трудную задачу, которую нужно решить перед началом лета.

В начале недели этот вопрос обсудили с экспертом по ночной жизни и старейшиной района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, старейшиной Кесклинна Сандером Андла и представителями полиции.

«Основной принцип заключается в том, что безопасную и разнообразную ночную жизнь можно обеспечить только через сотрудничество», - отметила Метс, добавив, что основное обсуждение касалось того, как предотвратить ситуации, когда полиция или муниципальная полиция должны приходить в ночные заведения по жалобам граждан, и что должны предпринять стороны, если такой выезд все-таки необходим.

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