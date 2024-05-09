«В каждом городе, где есть активная ночная жизнь, проблема с шумом становится серьезным испытанием для жителей. Будь то музыка, исходящая из клубов, или громкие разговоры людей на улице», - озвучила эксперт по ночной жизни Таллинна Натали Метс (Социал-демократическая партия), трудную задачу, которую нужно решить перед началом лета.
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Эксперты по ночной жизни ищут решение проблемы с шумом
В начале недели этот вопрос обсудили с экспертом по ночной жизни и старейшиной района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, старейшиной Кесклинна Сандером Андла и представителями полиции.