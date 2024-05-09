Эксперты по ночной жизни ищут решение проблемы с шумом

В начале недели этот вопрос обсудили с экспертом по ночной жизни и старейшиной района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, старейшиной Кесклинна Сандером Андла и представителями полиции.

«Основной принцип заключается в том, что безопасную и разнообразную ночную жизнь можно обеспечить только через сотрудничество», - отметила Метс, добавив, что основное обсуждение касалось того, как предотвратить ситуации, когда полиция или муниципальная полиция должны приходить в ночные заведения по жалобам граждан, и что должны предпринять стороны, если такой выезд все-таки необходим.