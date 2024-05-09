Несколько школьных автобусов оказались в технически неисправном состоянии

По словам главы отдела надзора за перевозками Транспортного департамента Карла Тийтсона, самые серьезные нарушения были связаны с неправильно закрепленными огнетушителями, неисправностью тормозной системы, неправильным использованием тахографа и у одного сиденья было оторвано крепление.

«Все эти нарушения недопустимы, особенно грустно было видеть прикрепленные кабельными стяжками огнетушители, учитывая, что в 2019 году в Рапла загорелся перевозивший детей автобус, - сказал руководитель главы отдела надзора за перевозками Транспортного департамента. По словам Тийтсона, огнетушитель был прикреплен с помощью троса, из-за чего пожар не удалось быстро потушить. - Вообще, произошедшие несчастные случаи должны повышать осведомленность, но на данный момент люди не учатся на своих же ошибках», - сказал Тийтсон.

Также проблемой стал факт того, что в деятельности водителей автобусов имелся ряд недостатков, важнейшей из которых является отсутствие правильного расписания маршрутов. Правильная документация гарантирует водителю право на осуществление перевозки, упрощает проверку и гарантирует отсутствие ошибочных решений.

Департамент транспорта напоминает как поставщикам услуг, так и клиентам, что перед перевозкой необходимо проверить, выполнены ли все условия для начала перевозки и участия в движении.