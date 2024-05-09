Правительство одобрило позиции Эстонии в переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, который начнет действовать с 2028 года, и по будущему политики сплочения Европейского союза. Эти предложения отражают позиции Эстонии в самых важных для нас сферах.
Кая Каллас: в фокусе следующего бюджета ЕС должна быть безопасность
Приоритеты Эстонии в бюджете Европейского союза - обеспечение безопасности Европы, продолжение оказания поддержки Украине, а также создание транспортного и энергетического сообщения по всему ЕС. Кроме того, для Эстонии важно укрепление внешней границы Европейского союза.
«Для Эстонии в центре внимания бюджетной политики Европейского союза стоит безопасность. Мы бы хотели, чтобы в бюджетной политике ЕС больше прежнего учитывались риски и вызовы, связанные с военной агрессией России, - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. - С темой безопасности также связано развитие международных коммуникаций и путей сообщения. Конечно, для нас крайне важно и дальше оказывать поддержку Украине. Европейский союз должен быть готов поддерживать Украину по необходимости как военной, так и макрофинансовой помощью или внесением вклада в восстановление Украины», - добавила премьер-министр.
Министр финансов Март Вырклаэв признал, что масштаб проблем в сфере безопасности, поддержка Украины и разработка пограничной инфраструктуры ЕС требуют дополнительных средств в бюджете ЕС, поскольку необходимо продолжать и те начинания, которые поддерживали развитие ЕС. «В нынешней ситуации с безопасностью Эстония считает неизбежным увеличение взносов в бюджет ЕС на покрытие новых расходов. Это необходимо для того, чтобы увеличение финансирования отмеченных Эстонией приоритетов не привело бы к значительному уменьшению поддержки имеющихся областей», - сказал Вырклаэв.
Говоря о формировании политики сплочения следующего периода, министр финансов отметил, что для Эстонии очень важно сохранение действующего правила, которое ограничивает резкое уменьшение выделяемых субсидий по мере роста благосостояния государства. «Эстония поддерживает продолжение действующей в 2021-2027 годы т. н. системы страховочной сетки, при которой субсидия для каждого государства-члена не может составлять менее 76% от средств прошлого периода в постоянных ценах. С ростом благосостояния выделяемые государству субсидии должны сокращаться постепенно», - сказал Вырклаэв.
С применением политики сплочения связано также финансирование справедливого перехода, по поводу которого Эстония желает, чтобы и в следующем периоде переход на климатическую нейтральность учитывал региональные особенности.
По части единой сельскохозяйственной политики Эстония вновь подчеркивает, что эта политика должна быть в большей степени направлена на достижение целей климатического и биоразнообразия. В то же время мы считаем важными также надежность снабжения продуктами питания, обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельских регионов.
«Эстония считает важным продолжение унификации прямых субсидий в сельском хозяйстве. Это было нашим приоритетом с момента вступления в ЕС», - подчеркнул Вырклаэв.
Министр финансов отметил также, что Эстония всегда поддерживала сокращение бюрократии и административной нагрузки не только на уровне государства, но и на уровне всего Европейского союза. «Для достижения большей ясности мы поддерживаем сокращение числа разных фондов ЕС в рамках переговоров по бюджету. Кроме того, важно, чтобы рамки субсидий ЕС стали более гибкими и лучше учитывали особенности и потребности государств-членов и их регионов. Эстония заинтересована в том, чтобы в бюджете ЕС укрепилась ориентация на результаты и административный потенциал, а также снизилась административная нагрузка».
Рамочные позиции Эстонии основаны на приоритетах Эстонии в политике ЕС в 2023-2025 годы, имеющемся опыте переговоров по бюджету ЕС и использованию средств различных фондов, а также на финансовом положении Эстонии в сравнении с другими государствами-членами. Позиции Эстонии не касаются всех связанных с бюджетом ЕС сфер, а сосредоточены на тех приоритетах, в которых активная деятельность Эстонии критически важна для формирования долгосрочного бюджета ЕС.
Не позднее июня 2025 года Европейская комиссия выдвинет предложение касательно начинающегося в 2028 году нового бюджетного периода ЕС, а также будущего политики сплочения и других областей политики.
По состоянию на апрель 2024 года вклад Эстонии в Европейский союз составляет почти 4,3 миллиарда евро. Это та сумма, которую Эстония выплатила в качестве взносов в бюджет ЕС. Согласно прогнозам, к концу 2029 года наш взнос в бюджет ЕС увеличится до 6,9 миллиарда евро. Это примерно один процент от ВВП за те годы, пока Эстония является членом Европейского союза. Согласно прогнозу, к 2029 году из бюджета ЕС мы получим обратно около 20 миллиардов евро.
В частности, в период с 2014 по 2020 год за один евро Эстония получала 3,9 евро, а в текущий бюджетный период ЕС вместе с финансируемыми из кредитных денег ЕС субсидиями - 2,44 евро за одно евро.