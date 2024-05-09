Кая Каллас: в фокусе следующего бюджета ЕС должна быть безопасность

С применением политики сплочения связано также финансирование справедливого перехода, по поводу которого Эстония желает, чтобы и в следующем периоде переход на климатическую нейтральность учитывал региональные особенности.

По части единой сельскохозяйственной политики Эстония вновь подчеркивает, что эта политика должна быть в большей степени направлена на достижение целей климатического и биоразнообразия. В то же время мы считаем важными также надежность снабжения продуктами питания, обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельских регионов.

«Эстония считает важным продолжение унификации прямых субсидий в сельском хозяйстве. Это было нашим приоритетом с момента вступления в ЕС», - подчеркнул Вырклаэв.

Министр финансов отметил также, что Эстония всегда поддерживала сокращение бюрократии и административной нагрузки не только на уровне государства, но и на уровне всего Европейского союза. «Для достижения большей ясности мы поддерживаем сокращение числа разных фондов ЕС в рамках переговоров по бюджету. Кроме того, важно, чтобы рамки субсидий ЕС стали более гибкими и лучше учитывали особенности и потребности государств-членов и их регионов. Эстония заинтересована в том, чтобы в бюджете ЕС укрепилась ориентация на результаты и административный потенциал, а также снизилась административная нагрузка».