Сегодня - День Европы. Также исполняется 20 лет с момента присоединения Эстонии к ЕС. Эти две важные даты особенно зрелищно отпразднуют на площади Вабадузе в Таллинне
На вечернем бесплатном концерте «Наша Европа. Наш НАТО» (Meie Euroopa. Meie NATO) выступят nublu и Gameboy Tetris, Bedwetters и Tommy Cash.
Всех желающих приглашают на площадь Вабадузе, где также пройдут выставки и мероприятия.
Сегодня, 9 мая, Европа вспоминает о ценности мира, свободы и солидарности. По всему Евросоюзу проходях большие мероприятия.
«В начале мая прошло 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз и НАТО. Эстония стала государством-членом ЕС в 2004 году после продолжавшихся в течение шести лет переговоров о присоединении. Вместе с нами в ЕС вступили Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Мальта и Кипр. Присоединение к Европейскому союзу и НАТО дало нам уверенность в том, что мы никогда больше не будем одни. В начале этого лета нас ждет еще одно важное событие: 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент», - сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.