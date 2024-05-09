«В начале мая прошло 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз и НАТО. Эстония стала государством-членом ЕС в 2004 году после продолжавшихся в течение шести лет переговоров о присоединении. Вместе с нами в ЕС вступили Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Мальта и Кипр. Присоединение к Европейскому союзу и НАТО дало нам уверенность в том, что мы никогда больше не будем одни. В начале этого лета нас ждет еще одно важное событие: 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент», - сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.