Чт, 9.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фото и видео Единство и свобода: смотрите, с каким размахом в Таллинне отмечают День Европы! (2)

rus.postimees.ee
Обновлено 9 мая 2024, 19:07
Copy

Сегодня - День Европы. Также исполняется 20 лет с момента присоединения Эстонии к ЕС. Эти две важные даты особенно зрелищно отпразднуют на площади Вабадузе в Таллинне

На вечернем бесплатном концерте «Наша Европа. Наш НАТО» (Meie Euroopa. Meie NATO) выступят nublu и Gameboy Tetris, Bedwetters и Tommy Cash.

Всех желающих приглашают на площадь Вабадузе, где также пройдут выставки и мероприятия.

Сегодня, 9 мая, Европа вспоминает о ценности мира, свободы и солидарности. По всему Евросоюзу проходях большие мероприятия.

«В начале мая прошло 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз и НАТО. Эстония стала государством-членом ЕС в 2004 году после продолжавшихся в течение шести лет переговоров о присоединении. Вместе с нами в ЕС вступили Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Мальта и Кипр. Присоединение к Европейскому союзу и НАТО дало нам уверенность в том, что мы никогда больше не будем одни. В начале этого лета нас ждет еще одно важное событие: 9 июня состоятся выборы в Европейский парламент», - сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Комментарии (2)
Copy

Ключевые слова

Наверх