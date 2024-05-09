Перевод: Сергей Светлов

«День Европы - это день свободы и мира. Именно из этих ценностей - свободы, мира, сотрудничества - черпает свою силу Евросоюз. Тот самый Европейский союз, который начинается здесь, в Нарве, и простирается от западного конца Португалии и финско-норвежской границы до острова Крит», - сказал он.

«450 миллионов наших людей получают преимущества демократии и экономического благополучия, свободной и мирной Европы, где каждое государство-член имеет равный голос», - добавил президент.

Карис подчеркнул, что Эстония обязана поддерживать Украину в трудные времена: «Вот почему мы помогаем Украине защитить себя. Потому что если у кого-то в Европе отбирают свободу, то часть своей свободы теряет вся Европа. Давайте помнить об этом сегодня».

«Европейский союз начинается в Нарве. Свобода начинается в Нарве. Мы в Эстонии можем гордиться этим», - сказал президент Карис.