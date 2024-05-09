Полиция: 9 мая прошло без серьезных нарушений

По состоянию на 16:00 полиции удалось избежать серьезных нарушений, однако было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым начаты производства о проступке. Также внимание уделяется социальным сетям, потому что, как и в других общественных местах, в Интернете нельзя размещать символику агрессоров.

Сильвер Пяльсинг отметил, что в Нарве на Ратушной площади отмечается День Европы, где с приветствием выступит президент Алар Карис. В то же время люди собрались на променаде, чтобы послушать концерт, который проходит на другом берегу Нарвы. «Поскольку людей на улицах больше, чем обычно, полиция также находится на улицах в усиленном составе для обеспечения безопасности», - сказал Пяльсинг.