«Хотя серьезных конфликтов и инцидентов не произошло, нельзя сказать, что это был спокойный или обычный рабочий день для полиции. Мы привлекли усиленные силы для обеспечения безопасности и выявили несколько нарушений», - сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг.
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Полиция: 9 мая прошло без серьезных нарушений
По состоянию на 16:00 полиции удалось избежать серьезных нарушений, однако было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым начаты производства о проступке. Также внимание уделяется социальным сетям, потому что, как и в других общественных местах, в Интернете нельзя размещать символику агрессоров.