Синоптик: в ближайшие дни магнитные бури могут повлиять на нашу жизнедеятельность

Кийтсак отмечает в своем посте, что в последние дни Солнце было очень активным, вызвав множество вспышек. «Несколько из них направлены к Земле и уже движутся в нашу сторону. В ближайшие дни магнитное поле Земли будет более неспокойным, чем обычно. Ожидается серия магнитных бурь, NOAA уже прогнозирует G2-G3 (G2 - умеренная, G3 - сильная), но есть вероятность и более сильных (то есть G4 - экстремально сильная магнитная буря)», - объясняет синоптик.