В ближайшие дни ожидается несколько магнитных бурь, а из-за вспышек на Солнце магнитное поле нашей планеты в это время будет более неспокойным, чем обычно, пишет синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях.
Синоптик: в ближайшие дни магнитные бури могут повлиять на нашу жизнедеятельность
Перевод: Сергей Светлов
Кийтсак отмечает в своем посте, что в последние дни Солнце было очень активным, вызвав множество вспышек. «Несколько из них направлены к Земле и уже движутся в нашу сторону. В ближайшие дни магнитное поле Земли будет более неспокойным, чем обычно. Ожидается серия магнитных бурь, NOAA уже прогнозирует G2-G3 (G2 - умеренная, G3 - сильная), но есть вероятность и более сильных (то есть G4 - экстремально сильная магнитная буря)», - объясняет синоптик.
Условия для наблюдения северного сияния, однако, становятся сложнее, потому что дни становятся длиннее, а ночи - короче, но увидеть его все же можно.
«Мы с интересом ожидаем, как магнитное поле Земли начнет реагировать на эти солнечные вспышки в ближайшие дни. Магнитные бури могут влиять на распространение электромагнитных волн, следовательно, мешать коммуникационным, радиолокационным, навигационным и другим системам. Также некоторые люди “могут” ощутить влияние магнитных бурь на свое здоровье», - отмечает в своем посте Кийтсак.