Нетрезвый водитель без прав, пытаясь скрыться от полиции, съехал в кювет

Поздно вечером полиции поступило сообщение, что в районе Антсла собралась компания, устроившая гонки на автомобилях, передала Лыунаская префектура. Отправившиеся на место, чтобы проверить информацию, полицейские заметили автомобиль BMW и решили проверить его. Полицейские подали автомобилю знак остановиться, но водитель проигнорировал его и попытался скрыться.

На высокой скорость BMW потерял управляемость и съехал в кювет. При проверке выяснилось, что находившийся за рулем 24-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и у него отсутствовали водительские права. Мужчина, у которого и раньше не было прав, уже много раз водил автомобиль и привлекался к ответственности за это.