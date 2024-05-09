Государственная полиция в Елгаве задержала человека, который праздновал 9 мая, стреляя на кладбище из газового оружия, сообщили агентству LETA в полиции.
В Латвии мужчина, отмечавший 9 мая, несколько раз выстрелил на кладбище
К 17:00 Государственная полиция задержала 11 человек в связи с нарушениями общественного порядка и безопасности 9 мая, начала два уголовных процесса и 32 процесса об административных правонарушениях.
Больше всего нарушений было выявлено в Латгале - начато 14 административных и один уголовный процесс. В Рижском регионе начато 11 административных процессов, в Земгале - по одному уголовному и административному процессу, в Курземе - три административных процесса.
На Елгавском кладбище мужчина с целью прославления страны-агрессора трижды выстрелил в воздух из газового пистолета. Против него начат уголовный процесс о прославлении геноцида, преступлений против мира, военных преступлений и административный процесс за применение газового оружия.
Как сообщалось, в Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.
Трое лиц были задержаны за административное нарушение в Саласпилсе. Там мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели прославляющие Россию песни, а у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента.
Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из них пришел в парк Дубровина с рюкзаком, к которому были прикреплены георгиевские ленты. При задержании этого нарушителя полицейским пришлось применить физическую силу. В свою очередь в Резекне один человек был задержан за возложение цветов на месте снесенного памятника советской армии.
Большинство других административных нарушений было связано с возложением цветов в местах, где ранее находились советские памятники. Также выявлены единичные случаи, когда люди использовали в публичном месте прославляющие военную агрессию символы, например, на заднем стекле автомобиля, или включали в автомобиле прославляющие войну песни, а еще у одного человека был телефон в футляре, оформленном в цветах российского флага.
В одном случае на месте захоронения были возложены цветы, дополненные символами военной агрессии.
Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ), муниципальной полицией и другими службами продолжает работать в усиленном режиме, следя за общественным порядком и безопасностью на всей территории Латвии. Одновременно ведется мониторинг интернет-среды.
Ранее Госполиция и СГБ заявили, что реакция на любые провокации и прославление военной агрессии 9 мая будет строгой и решительной.