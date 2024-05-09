В Латвии мужчина, отмечавший 9 мая, несколько раз выстрелил на кладбище

К 17:00 Государственная полиция задержала 11 человек в связи с нарушениями общественного порядка и безопасности 9 мая, начала два уголовных процесса и 32 процесса об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений было выявлено в Латгале - начато 14 административных и один уголовный процесс. В Рижском регионе начато 11 административных процессов, в Земгале - по одному уголовному и административному процессу, в Курземе - три административных процесса.

На Елгавском кладбище мужчина с целью прославления страны-агрессора трижды выстрелил в воздух из газового пистолета. Против него начат уголовный процесс о прославлении геноцида, преступлений против мира, военных преступлений и административный процесс за применение газового оружия.

Как сообщалось, в Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.

Трое лиц были задержаны за административное нарушение в Саласпилсе. Там мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели прославляющие Россию песни, а у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента.