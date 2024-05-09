В Таллинне можно бесплатно сдать опасные отходы

В рамках кампании жители Таллинна смогут сдать неподалеку от своего дома опасные отходы, а также ставшие ненужными, но еще пригодные для использования вещи.

В каждом пункте приема отходов по графику горожан будут ждать два автомобиля: один для опасных отходов, второй - для пригодных к использованию вещей. 11 мая кампания пройдет в районах Пирита и Кристийне, 12 мая - в Нымме и Ласнамяэ, 18 мая - в Мустамяэ и Кесклинне, 19 мая - в Хааберсти и Пыхья-Таллинне. С графиками можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В качестве опасных отходов принимается: упаковка, содержащая опасные вещества и загрязненная ими; батарейки и аккумуляторы, включая свинцовые; старые лекарства; остатки красок, лаков, клеев и растворителей; масла и смазочные материалы; абсорбенты, фильтры, загрязненная ветошь, защитная одежда и т.д.; масляные фильтры и остатки антифриза; инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты); содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы, в том числе электронные сигареты.

Сбор отходов организует Таллиннский центр отходов. Не принимаются крупногабаритные пригодные для использования предметы - такие как мебель и исправная бытовая техника (например, холодильники, плиты). Их можно доставить на станции по приему отходов Пальяссааре и Пяэскюла или в магазины Uuskasutuskeskus.