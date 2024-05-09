Опрос: большая часть финнов обеспокоена угрозой со стороны России

82 процента респондентов полностью или частично согласны с утверждением, что Россия угрожает Финляндии. Половина заявляет, что их желание защищать страну выросло за прошедший год.

Более половины опрошенных обеспокоены тем, что они сами или кто-то из их близких окажется на войне. Многие говорят, что готовятся к нападению на Финляндию.

«Я подготовилась, заполнив полки продуктами, которых мне хватит на долгое время. Обычно первыми под удар попадают городские центры. Я живу в бетонном доме. Кто знает, сколько тонн бетона тут над моей головой. Если дом рухнет, ничего хорошего не последует», - рассказывает жительница Оулу Киа Кукконен.

В свою очередь Анна Семи из Куопио рассказывает, что бензобак ее машины всегда заполнен, а также у нее упакованы два чемодана, чтобы обеспечить быстрый отъезд.

«Если вдруг случится внезапный отъезд, которого, конечно не хочется, но если это случится, то за полчаса мы уже будем в машине с собакой и на пути в Торнио. Оттуда поедем через Швецию дальше в Европу», - делится своим планом Семи.