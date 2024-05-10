Симсон: думаю, Кая Каллас отправится на заседание Евросовета договариваться о работе в Брюсселе

«Конечно, это лучше известно самой Кае Каллас, но я думаю, что Кая Каллас поедет на первое заседание [Европейского] совета после выборов в Европарламент, чтобы договориться о рабочем месте (высокопоставленного функционера в структурах Европейского союза - ред.) для себя. Мы знаем, что после выборов совету представят определенные имена, потом главы правительств просидят вместе день и ночь, может быть, еще следующий день и озвучат сюрприз. И если человек присутствует в зале, как было с (бывшим премьер-министром Бельгии и нынешним председателем Европейского совета Шарлем) Мишелем пять лет назад, то может выйти оттуда с золотой короной», - сказала Симсон в передаче «Esimene Stuudio» (на телеканале) ETV.