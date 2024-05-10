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Несовершеннолетним хотят запретить посещать солярий и делать татуировки

rus.postimees.ee
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Солярий.
Солярий. Фото: Elmo Riig / Sakala

Правительство одобрило поправки к закону, ужесточающему правила в сфере альтернативной медицины. В случае его принятия парламентским большинством, с 1 июля 2025 года несовершеннолетним будет запрещено посещать солярий и делать татуировки, сообщает Rus.ERR.

Министерство социальных дел хочет защитить жителей Эстонии от активно распространяющихся в особенности через соцсети немедицинских методов лечения, которые на деле могут навредить их здоровью, а также от ложной медицинской информации.

К этому относятся, например, случаи, когда людям советуют регулярно употреблять или применять опасные химические вещества, ядовитые растения, либо продукты животного происхождения - например, мухоморы или лягушачий яд с целью оздоровления, поддержания или защиты здоровья.

Помимо прочего, законопроект призван запретить несовершеннолетним пользоваться услугами искусственного загара и тату-салонов.

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