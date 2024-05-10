Путин решил оставить Мишустина премьером

Как сообщают российские агентства со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин внес кандидатуру Мишустина рано утром в пятницу. Госдума уже готова его утвердить: заседание с этим вопросом в повестке назначено на два часа дня. Перед этим кандидат в премьеры встретится с депутатами всех парламентских фракций.

О том, с какими вызовами столкнулся первый кабинет Михаила Мишустина и как на них реагировал, вспоминает редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.

Кабинет военного времени

Михаил Мишустин был назначен премьером в 2020 году, на этом посту он сменил Дмитрия Медведева.

Он был неожиданным кандидатом. К тому времени Мишустин много лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Его часто хвалили за цифровизацию службы, рост собираемости налогов и и решение многих других профессиональных задач. Но широкой общественности он был малоизвестен - выступал на специализированных форумах и общался с бизнесом в рамках встреч Российского союза предпринимателей и промышленников.

В 2020 году назначение премьером могло быть неожиданностью и для самого Мишустина. Путин выдвинул его кандидатуру 15 января, а 16 января Мишустин как глава ФНС должен был выступить на Гайдаровском форуме, и СМИ писали, что еще накануне он приезжал на форум посмотреть зал для выступлений. Выступление было в спешном порядке отменено.