Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в марте этого года наибольший спад товарообмена наблюдался прежде всего с государствами-членами Европейского союза.

«Если товарообмен с не входящими в союз странами увеличился на 3%, то с государствами-членами Европейского союза экспорт товаров сократился на 22% и импорт - на 18%. Наибольший спад был отмечен в товарообмене с соседними странами, Финляндией и Латвией», - уточнила Леппметс.

Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта и достигла в марте этого года 68%. В годовом сравнении экспорт товаров эстонского производства сократился на 11%.

Аналитик пояснила, что в марте больше всего товаров из Эстонии было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, и в Швецию (10% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины.

По сравнению с 2023 годом в марте экспорт товаров более всего сократился в Финляндию (на 116 миллионов евро) и Латвию (на 53 миллиона евро), поскольку в Финляндию не экспортировали природный газ и в Латвию экспортировали меньше электроэнергии, чем в прошлом году. Более всего экспорт товаров вырос в Сингапур (на 41 миллион евро), куда больше всего экспортировали минеральную продукцию (в т. ч. сланцевое масло).