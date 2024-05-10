По данным Департамента статистики, в марте 2024 года экспорт товаров сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16% и импорт — на 15%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 216 миллионов евро, что на 14 миллионов меньше, чем годом ранее.
Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в марте этого года наибольший спад товарообмена наблюдался прежде всего с государствами-членами Европейского союза.
«Если товарообмен с не входящими в союз странами увеличился на 3%, то с государствами-членами Европейского союза экспорт товаров сократился на 22% и импорт - на 18%. Наибольший спад был отмечен в товарообмене с соседними странами, Финляндией и Латвией», - уточнила Леппметс.
Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта и достигла в марте этого года 68%. В годовом сравнении экспорт товаров эстонского производства сократился на 11%.
Аналитик пояснила, что в марте больше всего товаров из Эстонии было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, и в Швецию (10% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины.
По сравнению с 2023 годом в марте экспорт товаров более всего сократился в Финляндию (на 116 миллионов евро) и Латвию (на 53 миллиона евро), поскольку в Финляндию не экспортировали природный газ и в Латвию экспортировали меньше электроэнергии, чем в прошлом году. Более всего экспорт товаров вырос в Сингапур (на 41 миллион евро), куда больше всего экспортировали минеральную продукцию (в т. ч. сланцевое масло).
Из товаров в марте больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (13%).
«По сравнению с предыдущим годом, в марте более всего сократился экспорт из Эстонии механических машин (на 52 миллиона евро), минеральной продукции (на 41 миллион евро), металла и изделий из металла, а также различных промышленных изделий (оба раздела товаров на 35 миллионов евро). На 12 миллионов евро увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в т. ч зерновых)», - сказала аналитик.
В марте из товаров более всего импортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (оба раздела товаров по 13% от общего объема импорта), а также транспортные средства (12%). В годовом сравнении более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 80 миллионов евро), транспортных средств (на 51 миллион евро) и электрооборудования (на 48 миллионов евро). На 12 миллионов евро увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
«Основными партнерами по импорту в марте были Германия (13% от общего объема импорта), Латвия и Финляндия (по 12%). Из Германии в Эстонию больше всего импортировали транспортные средства, из Латвии и Финляндии - минеральную продукцию. По сравнению с прошлым годом более всего сократился импорт товаров из Финляндии (на 85 миллионов евро) и Латвии (на 45 миллионов евро), откуда меньше, чем в прошлом году, ввозили минеральную продукцию: из Финляндии сократился импорт электроэнергии, из Латвии - природного газа», - сказала Леппметс и добавила, что более всего увеличился импорт товаров из Соединенных Штатов Америки (на 20 миллионов евро), откуда больше, чем в прошлом году, импортировали электрооборудование.
Эстонский товарообмен по месяцам, 2023–2024
Месяц
Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро
2023
2024
изменение, %
2023
2024
изменение, %
2023
2024
ВСЕГО
4882
4147
-15
5429
4823
-11
-547
-676
январь
1555
1341
-14
1737
1574
-9
-182
-233
февраль
1586
1343
-15
1721
1569
-9
-135
-226
март
1740
1464
-16
1971
1680
-15
-230
-216
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, март 2024
Страна назначения, объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Изменение по сравнению с прошлым годом, %
Страна-отправитель, объединение государств
Импорт, млн евро
Доля, %
Изменение по сравнению с прошлым годом, %
ВСЕГО
1464
100
-16
ВСЕГО
1680
100
-15
EС-27
1 019
70
-22
EС-27
1402
83
-18
20 стран еврозоны
738
50
-23
20 стран еврозоны
1052
63
-17
Страны, не входящие в ЕС
445
30
3
Страны, не входящие в ЕС
278
17
3
1. Финляндия
222
15
-34
1. Германия
225
13
-1
2. Швеция
140
10
-21
2. Латвия
201
12
-18
3. Латвия
124
8
-30
3. Финляндия
196
12
-30
4. Литва
116
8
-12
4. Литва
186
11
0
5. Германия
108
7
-10
5. Польша
137
8
-13
6. США
82
6
48
6. Швеция
127
8
-13
7. Дания
54
4
-21
7. Нидерланды
87
5
-18
8. Польша
51
4
-10
8. Китай
58
3
-18
9. Нидерланды
47
3
-7
9. Италия
44
3
-30
10. Норвегия
45
3
-29
10. США
43
3
84
Экспорт и импорт по категориям товаров, март 2024
Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)
Экспорт
Импорт
Баланс
млн евро
доля,
%
изменение по сравнению с прошлым годом, %
млн евро
доля, %
изменение по сравнению с прошлым годом, %
млн евро
ВСЕГО
1464
100
-16
1680
100
-15
-216
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
185
13
7
212
13
6
-28
Минеральная продукция (V)
121
8
-25
130
8
-38
-8
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
74
5
-12
168
10
-15
-94
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
47
3
-16
86
5
-8
-39
Древесина и изделия из древесины (IX)
189
13
-11
53
3
-30
136
Бумага и изделия из бумаги (X)
28
2
-20
27
2
-13
1
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
32
2
-31
57
3
-20
-26
Металл и изделия из металла (XV)
106
7
-25
158
9
-13
-52
Машины и механическое оборудование (84)
129
9
-29
174
10
-19
-45
Электрооборудование (85)
218
15
-8
220
13
-18
-3
Транспортные средства (XVII)
136
9
-12
202
12
-20
-66
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
49
3
-8
42
3
-2
8
Различные промышленные изделия (XX)
99
7
-26
41
3
-16
58
Прочее
50
4
-27
109
6
30
-58
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.