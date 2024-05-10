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Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

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Грузовые вагоны.
Грузовые вагоны. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, в марте 2024 года экспорт товаров сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16% и импорт — на 15%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 216 миллионов евро, что на 14 миллионов меньше, чем годом ранее.

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в марте этого года наибольший спад товарообмена наблюдался прежде всего с государствами-членами Европейского союза.

«Если товарообмен с не входящими в союз странами увеличился на 3%, то с государствами-членами Европейского союза экспорт товаров сократился на 22% и импорт - на 18%. Наибольший спад был отмечен в товарообмене с соседними странами, Финляндией и Латвией», - уточнила Леппметс.

Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта и достигла в марте этого года 68%. В годовом сравнении экспорт товаров эстонского производства сократился на 11%.

Аналитик пояснила, что в марте больше всего товаров из Эстонии было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, и в Швецию (10% от общего объема экспорта), куда больше всего ввозили электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины.

По сравнению с 2023 годом в марте экспорт товаров более всего сократился в Финляндию (на 116 миллионов евро) и Латвию (на 53 миллиона евро), поскольку в Финляндию не экспортировали природный газ и в Латвию экспортировали меньше электроэнергии, чем в прошлом году. Более всего экспорт товаров вырос в Сингапур (на 41 миллион евро), куда больше всего экспортировали минеральную продукцию (в т. ч. сланцевое масло).

Из товаров в марте больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (13%).

«По сравнению с предыдущим годом, в марте более всего сократился экспорт из Эстонии механических машин (на 52 миллиона евро), минеральной продукции (на 41 миллион евро), металла и изделий из металла, а также различных промышленных изделий (оба раздела товаров на 35 миллионов евро). На 12 миллионов евро увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в т. ч зерновых)», - сказала аналитик.

В марте из товаров более всего импортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (оба раздела товаров по 13% от общего объема импорта), а также транспортные средства (12%). В годовом сравнении более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 80 миллионов евро), транспортных средств (на 51 миллион евро) и электрооборудования (на 48 миллионов евро). На 12 миллионов евро увеличился импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

«Основными партнерами по импорту в марте были Германия (13% от общего объема импорта), Латвия и Финляндия (по 12%). Из Германии в Эстонию больше всего импортировали транспортные средства, из Латвии и Финляндии - минеральную продукцию. По сравнению с прошлым годом более всего сократился импорт товаров из Финляндии (на 85 миллионов евро) и Латвии (на 45 миллионов евро), откуда меньше, чем в прошлом году, ввозили минеральную продукцию: из Финляндии сократился импорт электроэнергии, из Латвии - природного газа», - сказала Леппметс и добавила, что более всего увеличился импорт товаров из Соединенных Штатов Америки (на 20 миллионов евро), откуда больше, чем в прошлом году, импортировали электрооборудование.

Эстонский товарообмен по месяцам, 2023–2024

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2023

2024

изменение, %

2023

2024

изменение, %

2023

2024

ВСЕГО

4882

4147

-15

5429

4823

-11

-547

-676

январь

1555

1341

-14

1737

1574

-9

-182

-233

февраль

1586

1343

-15

1721

1569

-9

-135

-226

март

1740

1464

-16

1971

1680

-15

-230

-216

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, март 2024

Страна назначения, объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Изменение по сравнению с прошлым годом, %

Страна-отправитель, объединение государств

Импорт, млн евро

Доля, %

Изменение по сравнению с прошлым годом, %

 
  

ВСЕГО

1464

100

-16

ВСЕГО

1680

100

-15

  

EС-27

1 019

70

-22

EС-27

1402

83

-18

  

20 стран еврозоны

738

50

-23

20 стран еврозоны

1052

63

-17

  

Страны, не входящие в ЕС

445

30

3

Страны, не входящие в ЕС

278

17

3

  

1. Финляндия

222

15

-34

1. Германия

225

13

-1

  

2. Швеция

140

10

-21

2. Латвия

201

12

-18

  

3. Латвия

124

8

-30

3. Финляндия

196

12

-30

  

4. Литва

116

8

-12

4. Литва

186

11

0

  

5. Германия

108

7

-10

5. Польша

137

8

-13

  

6. США

82

6

48

6. Швеция

127

8

-13

  

7. Дания

54

4

-21

7. Нидерланды

87

5

-18

  

8. Польша

51

4

-10

8. Китай

58

3

-18

  

9. Нидерланды

47

3

-7

9. Италия

44

3

-30

  

10. Норвегия

45

3

-29

10. США

43

3

84

  

Экспорт и импорт по категориям товаров, март 2024

Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)

Экспорт

Импорт

Баланс

млн евро

доля,

%

изменение по сравнению с прошлым годом, %

млн евро

доля, %

изменение по сравнению с прошлым годом, %

млн евро

 

ВСЕГО

1464

100

-16

1680

100

-15

-216

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)

185

13

7

212

13

6

-28

Минеральная продукция (V)

121

8

-25

130

8

-38

-8

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

74

5

-12

168

10

-15

-94

Резиновые и пластмассовые изделия (VII)

47

3

-16

86

5

-8

-39

Древесина и изделия из древесины (IX)

189

13

-11

53

3

-30

136

Бумага и изделия из бумаги (X)

28

2

-20

27

2

-13

1

Текстиль и изделия из текстиля (XI)

32

2

-31

57

3

-20

-26

Металл и изделия из металла (XV)

106

7

-25

158

9

-13

-52

Машины и механическое оборудование (84)

129

9

-29

174

10

-19

-45

Электрооборудование (85)

218

15

-8

220

13

-18

-3

Транспортные средства (XVII)

136

9

-12

202

12

-20

-66

Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)

49

3

-8

42

3

-2

8

Различные промышленные изделия (XX)

99

7

-26

41

3

-16

58

Прочее

50

4

-27

109

6

30

-58

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.

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