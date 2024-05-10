Согласно опросу Института общественных исследований, 69 процентов респондентов считают, что премьер-министру Кае Каллас следовало бы извиниться за свое заявление в интервью, последовавшее после встречи с жителями Выру.
Исследовательская компания Norstat Eesti попросила людей высказать мнение по поводу различных недавних скандалов или тем, вызвавших более широкую дискуссию в обществе. Помимо истории с Каей Каллас, был вопрос о скандале с Яаком Мадисоном и об организации дорожного движения в Таллинне.
В апреле Каллас посетила Дом культуры Вырумаа, где ей задавали критические вопросы. Звучали и обвинения в адрес ее работы. В последовавшим за встречей интервью Каллас заявила: «Встречи в Вырумаа всегда самые ужасные. Могу сказать, что нигде люди не так злы, как здесь, в Выру». На вопрос, должна ли Каллас извиниться за это высказывание, 21 процент опрошенных ответил «нет» или «скорее нет», 69 процентов «скорее да» или «да», 11 процентов не высказали никакого мнения.
Респондентов также спрашивали, считают ли они, что Яак Мадисон виновен в сексуальных домогательствах? 38 процентов ответили «да» или «скорее да», 33 процента «скорее нет» или «нет», а 29 процентов не высказали никакого мнения. 52 процента респондентов заявили, что этот скандал не изменил их мнения о Яаке Мадисоне. 36 процентов респондентов заявили, что их оценка стала более негативной, а шесть процентов заявили, что их оценка стала более позитивной.
По теме управления дорожным движением в Таллинне был задан вопрос: согласен ли респондент с оценкой того, что в Таллинне над водителями издеваются? Сорок процентов ответили «не согласен» или «скорее не согласен», 25 процентов ответили «скорее согласен» или «согласен», а 35 процентов не высказали никакого мнения. С этим утверждением не согласны 52 процента жителей Таллинна и согласны 32 процента. С этим утверждением не согласен 41 процент людей, передвигающихся по Таллинну на автомобиле, а 46 процентов согласны. С этим утверждением не согласны 52 процента пешеходов Таллинна, а согласны 29 процентов.
Еще один вопрос был на тему организации дорожного движения в Таллинне: если бы респонденту пришлось выбирать между двумя альтернативами, какую из них он предпочел бы для обеспечения плавного и безопасного движения в Таллинне – ограничить количество автомобилей или создать перекрестки специального уровня? 59 процентов респондентов предпочли бы создание разноуровневых перекрестков, 25 процентов – ограничение количества автомобилей, а 16 процентов не высказали своего мнения.
Выбирая между двумя альтернативами, 66 процентов жителей Таллинна, 76 процентов тех, кто ездит по городу на автомобиле хотя бы раз в неделю, и 64 процента участников дорожного движения, кто перемещается по Таллинну пешком хотя бы раз в неделю, отдают предпочтение разноуровневым перекресткам.
Опрос Norstat проводился 8-9 мая в интернете среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, всего в нем приняли участие 1003 респондента.