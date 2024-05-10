Исследовательская компания Norstat Eesti попросила людей высказать мнение по поводу различных недавних скандалов или тем, вызвавших более широкую дискуссию в обществе. Помимо истории с Каей Каллас, был вопрос о скандале с Яаком Мадисоном и об организации дорожного движения в Таллинне.

В апреле Каллас посетила Дом культуры Вырумаа, где ей задавали критические вопросы. Звучали и обвинения в адрес ее работы. В последовавшим за встречей интервью Каллас заявила: «Встречи в Вырумаа всегда самые ужасные. Могу сказать, что нигде люди не так злы, как здесь, в Выру». На вопрос, должна ли Каллас извиниться за это высказывание, 21 процент опрошенных ответил «нет» или «скорее нет», 69 процентов «скорее да» или «да», 11 процентов не высказали никакого мнения.

Респондентов также спрашивали, считают ли они, что Яак Мадисон виновен в сексуальных домогательствах? 38 процентов ответили «да» или «скорее да», 33 процента «скорее нет» или «нет», а 29 процентов не высказали никакого мнения. 52 процента респондентов заявили, что этот скандал не изменил их мнения о Яаке Мадисоне. 36 процентов респондентов заявили, что их оценка стала более негативной, а шесть процентов заявили, что их оценка стала более позитивной.