Фото Долгожданное открытие магазина: у двери заранее выстроилась очередь

Перевод: София Солдатенко

Cтоявшая в хвосте очереди Эльтс рассказала, что магазин Härma Rimi находится ближе всего к ее дому и что она часто ходит туда за покупками. «Это чудесно, что снова есть возможность делать покупки рядом с домом», - радуется она открытию магазина после ремонта.

Однако на открытие Эльтс пришла, поскольку у нее дома закончился хлеб и она также хотела посмотреть, как изменился магазин после обновления. «Я видела, что здесь будет шоколад по сниженной цене, поэтому надо бы и его купить», - добавила она.

В полдень, когда двери магазина открылись, покупатели поспешили познакомиться с ассортиментом. Фото: Karl Hütt

Ровно в полдень, когда двери магазина открылись, покупатели поспешили попасть в новый магазин. В первые несколько минут самый большой переполох и столпотворение можно было наблюдать у холодильника - именно там находилась рыба, которую продавали по скидке.

В первые несколько минут самая большая толпа собралась у холодильника, где была рыба по сниженной цене. Фото: Karl Hütt

По словам Арво, который живет неподалеку, при входе в магазин сразу были заметны плоды ремонта - там стало свежее.

Руководитель Härma Rimi Марика Нийнеорг рассказала, что в магазине теперь есть две кассы самообслуживания и возможность использовать телефон в качестве пульта для покупок. Она добавила, что площадь и ассортимент магазина остались в основном прежними, но отдел товаров для здоровья увеличился и стал более заметным.

На открытие отремонтированного магазина пришло много людей. Фото: Karl Hütt

По словам руководителя отдела форматов Rimi Eesti Елены Литвинович, инвестиции в реконструкцию магазинов и повышение энергоэффективности очень важны. «Как и в других обновленных магазинах, в Хярма мы заменили холодильники и холодильную систему, сделав магазин более безвредным для окружающей среды и более энергоэффективным», - отметила она.

В магазине теперь есть две кассы самообслуживания и возможность использовать телефон в качестве пульта для покупок. Фото: Karl Hütt

Общая площадь Härma mini-Rimi составляет 565 квадратных метров, там работают 12 человек. Реставрационные работы обошлись в 400 000 евро.