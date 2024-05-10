РЕПОРТАЖ Мурашки по коже у стариков и гармония молодой Европы: как Нарва пережила 9 мая

В четверг Эстония официально отмечала День Европы, но для части общества этот день прочно связан со словами «война» и «победа». Совсем очевидное деление произошло в Нарве, но, к счастью, обошлось без серьезных конфликтов.
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Если в прошлом году в Нарве было одно ключевое событие, требующее внимания, и этим событием стал концерт в Ивангороде, на берегу реки Наровы, то в этом году концертов было два.