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РЕПОРТАЖ Мурашки по коже у стариков и гармония молодой Европы: как Нарва пережила 9 мая

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Фото: Postimees

В четверг Эстония официально отмечала День Европы, но для части общества этот день прочно связан со словами «война» и «победа». Совсем очевидное деление произошло в Нарве, но, к счастью, обошлось без серьезных конфликтов. 

Если в прошлом году в Нарве было одно ключевое событие, требующее внимания, и этим событием стал концерт в Ивангороде, на берегу реки Наровы, то в этом году концертов было два. 

У многих день начинается довольно рано: мэр Нарвы Яан Тоотс, например, вовсю готовится к визиту президента Эстонии Алара Кариса. Цветы к памятнику в честь Дня Победы он нести не планирует. «Что за странный вопрос? Какому памятнику? Памятников Европе, у нас, насколько я знаю, нет. А сегодня День Европы», - говорит мэр. 

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