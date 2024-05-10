РЕПОРТАЖ Мурашки по коже у стариков и гармония молодой Европы: как Нарва пережила 9 мая

Если в прошлом году в Нарве было одно ключевое событие, требующее внимания, и этим событием стал концерт в Ивангороде, на берегу реки Наровы, то в этом году концертов было два.

У многих день начинается довольно рано: мэр Нарвы Яан Тоотс, например, вовсю готовится к визиту президента Эстонии Алара Кариса. Цветы к памятнику в честь Дня Победы он нести не планирует. «Что за странный вопрос? Какому памятнику? Памятников Европе, у нас, насколько я знаю, нет. А сегодня День Европы», - говорит мэр.