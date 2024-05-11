В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija мы поговорим о том, как иногда совершенно посторонний человек может заметить вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к другому его родственниками.
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«На что мне самой жить?»: пенсионерка, продавшая свой дом за 68 000 евро, так и не увидела денег
Как-то раз герою сегодняшнего сюжета Kuuuurija, Калле, позвонил знакомый маклер, который знал, что у него есть небольшая квартира на окраине Тарту: для сдачи в аренду. Маклер спросил, свободна ли она, поскольку его пожилая клиентка ищет жилье.