Всего несколько дней ночной смены нарушают белковые ритмы, участвующие в регуляции сахара в крови, энергетическом обмене и воспалении - процессах, которые могут влиять на развитие хронических метаболических нарушений.
Работа в ночное время может привести к серьезной болезни
Перевод: Анита Авакова
Заключение исследования, проведенного исследователями из Университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, дает новые сведения о том, почему работники ночных смен склонны к диабету, ожирению и другим метаболическим расстройствам.
«В нашем мозге происходят биологические процессы, связанные с часами, которые говорят, что день - это день, а ночь - это ночь, а также другие процессы, которые следуют ритмам, установленным в других частях тела», - говорит старший автор исследования Ханс Ван Донген.
«Когда внутренние ритмы нарушаются, в системе возникает постоянный стресс, который, как мы полагаем, имеет долгосрочные последствия для здоровья», - добавил он.
Хотя необходимы дополнительные исследования, проведенная работа показывает, что нарушение ритмов можно заметить уже через три дня, что предполагает раннее вмешательство для предотвращения диабета и ожирения. Такое вмешательство также может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, которые выше у тех, кто работает в ночные смены.
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Proteome Research, включало контролируемый лабораторный эксперимент с добровольцами, которые три дня участвовали в симуляции графика дневных и ночных смен. После последней смены участники должны были бодрствовать в течение 24 часов при постоянных условиях - освещении, температуре, позе и приеме пищи - для измерения их внутреннего биологического ритма без внешних воздействий.
Образцы крови, взятые через регулярные промежутки времени в течение 24 часов, анализировали для обнаружения белков, присутствующих в клетках иммунной системы крови. Ритмы некоторых белков были тесно связаны с биологическими часами, которые поддерживают 24-часовой ритм организма. Главные часы устойчивы к измененному графику смен, поэтому эти белковые ритмы не сильно изменились из-за ночного графика смен.
Однако в случае большинства других белков были и ритмы, которые значительно изменились у участников, «работавших» в ночную смену по сравнению с участниками, «работавшими» днем.
Более внимательно изучив белки, участвующие в регуляции уровня глюкозы, исследователи обнаружили практически полное изменение ритмов глюкозы у людей, которые «работали» в ночную смену. Они также обнаружили, что у этих добровольцев перестали синхронизироваться процессы, связанные с выработкой и чувствительностью к инсулину: обычно они работают вместе, чтобы поддерживать уровень глюкозы в здоровом диапазоне.
По словам исследователей, этот эффект может быть вызван регуляцией инсулина, который пытается преодолеть изменения в уровне глюкозы, вызванные временем ночной смены. По их словам, пока это может быть здоровой реакцией, поскольку изменение уровня глюкозы может повредить клетки и органы, но в долгосрочной перспективе это может быть проблематично.