Работа в ночное время может привести к серьезной болезни

Перевод: Анита Авакова

Заключение исследования, проведенного исследователями из Университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, дает новые сведения о том, почему работники ночных смен склонны к диабету, ожирению и другим метаболическим расстройствам.

«В нашем мозге происходят биологические процессы, связанные с часами, которые говорят, что день - это день, а ночь - это ночь, а также другие процессы, которые следуют ритмам, установленным в других частях тела», - говорит старший автор исследования Ханс Ван Донген.

«Когда внутренние ритмы нарушаются, в системе возникает постоянный стресс, который, как мы полагаем, имеет долгосрочные последствия для здоровья», - добавил он.

Хотя необходимы дополнительные исследования, проведенная работа показывает, что нарушение ритмов можно заметить уже через три дня, что предполагает раннее вмешательство для предотвращения диабета и ожирения. Такое вмешательство также может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, которые выше у тех, кто работает в ночные смены.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Proteome Research, включало контролируемый лабораторный эксперимент с добровольцами, которые три дня участвовали в симуляции графика дневных и ночных смен. После последней смены участники должны были бодрствовать в течение 24 часов при постоянных условиях - освещении, температуре, позе и приеме пищи - для измерения их внутреннего биологического ритма без внешних воздействий.