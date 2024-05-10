Rus.Postimees.eeЭкономикаДля подписчиковРаботу потеряют почти сто человек: в Эстонии два промышленных предприятия объявили о сокращенияхЛийна Лакс10 мая 2024, 10:50CopyКасса по безработице. Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikСегодня два промышленных предприятия объявили о масштабных сокращениях.Перевод: София СолдатенкоПо данным Кассы по безработице, крупные сокращения ожидаются на двух эстонских промышленных предприятиях: E-betoonelement и Exmet Services OÜ.КомментарииCopyКлючевые слова работасокращенияпредприятиекасса по безработицестатистикаувольнениедепартамент статистики