Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сегодня два промышленных предприятия объявили о масштабных сокращениях.

Перевод: София Солдатенко

По данным Кассы по безработице, крупные сокращения ожидаются на двух эстонских промышленных предприятиях: E-betoonelement и Exmet Services OÜ.

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