Эксперт рассказал, что будет происходить со стоимостью электроэнергии летом

В марте цены на электроэнергию в Литве и Латвии остались на том же уровне, что и в Эстонии, достигнув среднемесячного значения 60,25 евро/МВтч. Хорошая погода, которая сопровождала начало апреля, привела к рекордному производству энергии из возобновляемых источников. 11 апреля в 11:00 литовские солнечные электростанции установили рекорд часового производства этого года – 730 МВт, а 14 апреля в 21:00 был установлен рекорд часового производства ветряной энергии – 1090 МВт.

В апреле Литва произвела в общей сложности 400 ГВтч зеленой энергии из ветра, солнца и воды. В Латвии в апреле лидировала гидроэнергетика, с помощью которой было произведено 642 ГВтч зеленой электроэнергии. Ветроэнергетика значительно отстала, достигнув 19,5 ГВтч.

Из-за холодов во второй половине апреля пришлось поддерживать в работе теплоэлектростанции. Ситуация осложнялась тем, что производство более дешевой электроэнергии в регионе все еще ограничено ремонтом важного ядерного реактора Олкилуото-3 в Финляндии.

Кроме того, в Швеции ведутся масштабные плановые работы по техническому обслуживанию энергетической инфраструктуры, которые ограничивают доступ более дешевой энергии в страны Балтии. Суммарная мощность двух реакторов составляет 2,5 ГВт, а ремонтные работы должны завершиться в мае.

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