Торговая война продолжается, а битву за китайские инвестиции пока выигрывают те, кто не мучает Си вопросами о Путине, не ловит китайских шпионов и не требует доступа на китайский рынок для устранения перекосов в торговле.

К ним Си поехал после обеда с Макроном на туманном и заснеженном горном перевале в Пиренеях, где француз подарил китайцу еще одну бутылку - на этот раз гасконский арманьяк, гасконский же берет и майку велогонщика «Тур де Франс», один из этапов которого проходит по этому перевалу.

Два друга Путина

Сербы собрались лицезреть Си и Вучича на балконе дворца в Белграде. Вучич сказал толпе про Си: «Такого уважения и любви, как у нас в Сербии, он не встретит нигде». Фото: Reuters

В последующие дни европейского турне Си был избавлен от критики и претензий - ему пели хвалу, благодарили и обхаживали по высшему разряду. В Сербии и Венгрии он нашел европейцев, готовых не просто дружить с Китаем, но разделяющих его неприязнь к США, политическим властям Евросоюза и военному блоку НАТО.

Тут говорили уже не о войне и торговых спорах, как во Франции, а о китайских инвестициях в Венгрию и Сербию, о заводах электромобилей и скоростной железной дороге Белград-Будапешт.

Но если Венгрия действительно постепенно становится главным хабом для китайских компаний на едином рынке ЕС, то микроскопическое в масштабах китайской экономики значение торговли и бизнеса с Сербией никак не могло привлечь Си. Он приехал в Белград совсем по другой причине.