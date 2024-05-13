Таллиннская коалиция поставила перед собой большие цели на следующие полтора года, но смогут ли они их достичь за столь короткий срок? Rus.Postimees решил узнать у партий, какие инициативы и планы они успеют реализовать, пока находятся у власти, а что может достаться «в наследство» следующему правительству.
«Не все великие дела можно реализовать за столь короткое время»: коалиция рассказала, что успеет за полтора года
Будет ли построена центральная улица в Таллинне? Что будет с Горхоллом? Как бороться с проблемой пьяных дебошей в общественных местах? Эти и многие другие важные темы прокомментировали вице-мэр Таллинна в сфере образования Алексей Яшин («Ээсти 200»), заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла и член Таллиннского горсобрания от СДПЭ Йоозеп Вимм. Партия «Отечество» от комментариев воздержалась.
Строительство центральной улицы в Таллинне
Все трое политиков подтверждают, что коалиция пришла к первоначальному соглашению по поводу большой центральной улицы в Таллинне, которая будет проходить от улицы Йыэ до улицы Космос.
«Мы договорились с партнерами по коалиции, что продолжим проектирование главной улицы Таллинна. Однако потребуется время, чтобы разработать хорошее решение, обеспечивающее комфортное и безопасное перемещение по ней людей всех возрастов», - сказал Йоозеп Вимм.
«Коалиция продолжит работу с планированием центральной улицы. Строительные работы однозначно не успеют начаться в ближайшие полтора года. Первоначальный план касается промежутка от площади Виру до площади Вабадузе по Пярнускому шоссе», - ответил вице-мэр Алексей Яшин.
«Все проекты, которые способствуют тому, чтобы наше общее городское пространство было современным, качественным и учитывающим интересы всех участников дорожного движения, заслуживают рассмотрения и обсуждения», - добавил Сандер Андла.
Проблема с бездомными людьми
«Таллинн - сильный город, и никто не должен оставаться бездомным на улице. Город должен помочь тем, кто нуждается в помощи. Помимо предоставления жилья, нуждающимся также должна быть предложена поддержка и консультации, чтобы они могли, так сказать, встать на ноги», - убежден Андла.
«Есть много причин, по которым люди попадают в неприятности, но наиболее распространенными являются зависимости и проблемы с психическим здоровьем, долги, домашнее насилие и другие», - сказал Йоозеп Вимм.
По его данным, с 2020 года Таллиннский центр социальной работы раз в год организовывает перепись бездомных. Цель переписи - выяснить количество и положение людей, существующих в непригодных для жизни условиях, а также поделиться информацией о возможностях получения помощи.
В ходе переписи, проведенной в декабре 2023 года, всего было выявлено 79 бездомных (12 женщин и 67 мужчин). По сравнению с 2022 годом (43 человека) количество бездомных увеличилось почти вдвое. Всего в 2023 году услугами ресоциализации, такими как услуга ночлега, приют, дневной центр, социальное жилье, общежитие, воспользовались 868 человек.
«Мы также работаем над предотвращением проблемы бездомности. Это не проблема, которую можно решить с помощью волшебной палочки. Системный подход к обеспечению лучшего доступа как к социальным услугам, так и к жилью поможет найти долгосрочное решение этой проблемы», - добавил Вимм.
По словам Яшина, все проекты, связанные с темой бездомных в Таллинне, будут осуществляться в том же объеме, что и при предыдущей власти.
Распитие алкоголя и дебош в общественных местах
Политики согласны, что здесь наиболее эффективно свою работу должна выполнять МуПо. Также в городском пространстве появится больше мусорных урн и пунктов сбора тары.
«По поводу вопросов правопорядка и безопасности горожан свою работу продолжит муниципальная полиция в сотрудничестве с департаментом полиции», - сказал Алексей Яшин.
«Обеспечение порядка в общественном пространстве должно стать повседневной задачей городского аппарата. Я также обязательно призываю всех горожан замечать и сообщать, если вы где-то увидите нарушения общественного порядка», - сказал Андла.
«С одной стороны, важно, чтобы порядок и безопасность городского пространства могли более эффективно обеспечиваться правоохранительными органами, - добавил Йоозеп Вимм. - С другой стороны, изгнание кого-либо из поля зрения или просто наказание не решит эту проблему. Прежде всего, здесь также следует проводить профилактику, чтобы помочь людям не попасть в такую ситуацию».
Судьба Горхолла
Новая власть договорилась о возвращении должности городского архитектора, который будет отвечать за вопросы общей планировки и крупных проектов, которые имеют большое влияние на городское пространство. Однако судьба этого важного для Таллинна объекта все еще остается под вопросом.
«На коалиционных переговорах договорились о том, что решения о крупных проектах по типу Горхолла не должны приниматься в кругу политиков. Городская власть вернется к этому вопросу, когда новый городской архитектор вступит в должность и успеет ознакомиться с ситуацией», - сказал Яшин.
«Понятно, что в ближайшие полтора года с Горхоллом ничего не произойдет. Очень важно продолжать развивать представление об этой территории, чтобы выявить наилучшие идеи для ее трансформации, как с точки зрения пространственных, так и функциональных аспектов. Это важный морской объект в центра города, который должен быть облагорожен для горожан», - сказал Вимм. Он также добавил, что решение остается за государством, ведь это по-прежнему охраняемое здание.
«До следующих местных выборов осталось всего полтора года, что, как мы надеемся, также установит определенные ограничения для новой мэрии, которая вступит в должность в ближайшем будущем», - сказал Андла.
Таллиннская больница
Коалиция договорилась о том, чтобы начать объединение городских медицинских учреждений в единую структуру. По словам Алексея Яшина, это поможет экономить на тендерах, бюрократии и облегчить процессы предоставления медицинских услуг в городе.
«После этого следует вернуться к теме строительства новой больницы, что, по моему мнению, является невозможным без сотрудничества с государством. Здания основных больниц Таллинна амортизируются, и в какой-то момент новую больницу придется строить. Однако этот процесс однозначно не начнется до следующих выборов», - сказал он.
«Не все великие дела можно легко реализовать за столь короткое время, но, тем не менее, стоит задуматься о том, что мы можем сделать уже сейчас», - подтвердил Андла.
«Мы договорились, что предложим государству начать анализ возможности слияния Таллиннских учреждений здравоохранения и Северо-эстонской региональной больницы», - подытожил Йоозеп Вимм.
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