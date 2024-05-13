«Не все великие дела можно реализовать за столь короткое время»: коалиция рассказала, что успеет за полтора года

«Обеспечение порядка в общественном пространстве должно стать повседневной задачей городского аппарата. Я также обязательно призываю всех горожан замечать и сообщать, если вы где-то увидите нарушения общественного порядка», - сказал Андла.

«С одной стороны, важно, чтобы порядок и безопасность городского пространства могли более эффективно обеспечиваться правоохранительными органами, - добавил Йоозеп Вимм. - С другой стороны, изгнание кого-либо из поля зрения или просто наказание не решит эту проблему. Прежде всего, здесь также следует проводить профилактику, чтобы помочь людям не попасть в такую ​​ситуацию».

Судьба Горхолла

Новая власть договорилась о возвращении должности городского архитектора, который будет отвечать за вопросы общей планировки и крупных проектов, которые имеют большое влияние на городское пространство. Однако судьба этого важного для Таллинна объекта все еще остается под вопросом.

«На коалиционных переговорах договорились о том, что решения о крупных проектах по типу Горхолла не должны приниматься в кругу политиков. Городская власть вернется к этому вопросу, когда новый городской архитектор вступит в должность и успеет ознакомиться с ситуацией», - сказал Яшин.