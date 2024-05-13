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Главный имам Эстонии Ильдар Мухамедшин, мелькавший в ежегоднике КаПо, отстранен от должности: Kuuuurija разбиралась в причинах

Kuuuurija
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Ильдар Мухамедшин.
Ильдар Мухамедшин. Фото: Kaader Kanal2 saatest

В этом сюжете Kuuuurija речь пойдет о том, почему Эстонская исламская община сменила верховного муфтия, который угодил в ежегодник KaПо и находится в поле зрения прокуратуры.

Недавно Полиция безопасности (КаПо) опубликовала свой последний ежегодник. В него попали два действующих в Эстонии религиозных лидера - митрополит Евгений из Русской православной церкви, подчиняющейся Москве, и Ильдар Мухамедшин, верховный муфтий и главный имам исламской общины Эстонии.

Ильдар Мухамедшин попал в ежегодник КаПо.
Ильдар Мухамедшин попал в ежегодник КаПо. Фото: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.
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