В этом сюжете Kuuuurija речь пойдет о том, почему Эстонская исламская община сменила верховного муфтия, который угодил в ежегодник KaПо и находится в поле зрения прокуратуры.
Для подписчиков
Главный имам Эстонии Ильдар Мухамедшин, мелькавший в ежегоднике КаПо, отстранен от должности: Kuuuurija разбиралась в причинах
Недавно Полиция безопасности (КаПо) опубликовала свой последний ежегодник. В него попали два действующих в Эстонии религиозных лидера - митрополит Евгений из Русской православной церкви, подчиняющейся Москве, и Ильдар Мухамедшин, верховный муфтий и главный имам исламской общины Эстонии.