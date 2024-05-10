Горуправа решила закрыть Таллиннскую спортивную школу и уволить ее директора

Перевод: Анита Авакова

Бученков будет освобожден от должности руководителя Таллиннской спортивной школы на основании пункта 5 статьи 88 (1) Закона о трудовом договоре, исполнять обязанности руководителя Таллиннской спортивной школы до ее закрытия будет заместитель руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Ивар Юрченко.

Этот пункт гласит:

§ 88. Внеочередное расторжение трудового договора работодателем по причинам, связанным с работником.

88.1 Работодатель может расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке по уважительным причинам, связанным с работником, по которым продолжение трудовых отношений не может быть обоснованно в интересах обеих сторон, в частности, если работник: 5) совершил кражу, мошенничество или любое другое действие, из-за которого работодатель потерял к нему доверие.

Из пояснительного письма к распоряжению горуправы следует, что 6 июля 2023 года органы внутреннего аудита Таллинна подготовили документ «Оценка деятельности Таллиннской спортивной школы».

Оценка весьма критична:

1) условия конкурса по приему молодых спортсменов противоречат уставу Таллиннской спортивной школы и неясны;

2) созданная конкурсная организация является неразумной и оценка заявок непрозрачна;

3) выбор партнеров по сотрудничеству непрозрачен и формирование стоимости договоров неясно;

4) конкурсные условия приема в спортивную школу ориентированы на узкий круг спортивных клубов;

5) в целом спортивная школа не придерживается выполнения целей, а ее деятельность недостаточно открыта.

Новая городская администрация, пришедшая к власти в апреле этого года, ознакомилась с оценкой и, учитывая изложенные в оценке обстоятельства, приняла решение о закрытии деятельности Таллиннской спортивной школы.

Правительство города сочло, что нет необходимости организовывать финансирование спортивных достижений через управляемое учреждение, целесообразно организовать финансирование спортивных достижений в единой системе с предоставлением субсидий в области других видов спорта и предоставить это задание Таллиннскому департаменту культуры и спорта.

Решение о прекращении деятельности спортивной школы включено в повестку дня заседания Таллиннской горуправы 16 мая.

Новость дополняется.