Поспешите – до начала увлекательных соревнований осталась неделя

Все юные любители мотоспорта (до 12 лет включительно) приглашаются принять участие в мероприятии, причем опыт неважен: это могут быть и опытные гонщики и только-только начинающие свой путь в мире автоспорта юные спортсмены.

Информация и регистрация ЗДЕСЬ.

Unibet Kardikeskus — это картинг-трасса, расположенная в Лаагри рядом с Таллинном, точнее, на крыше Rimi. Трасса техничная, с множеством вариантов для обгонов. В этом году картинговая трасса была модернизирована - по сравнению с предыдущей она стала на 50 м длиннее - 450 м. Так что все гонщики будут находиться в равных условиях, ведь трасса новая даже для водителей, уже гонявших здесь.

Если вы не совсем уверены, готовы ли принять участие в соревнованиях, предстоящие выходные - хорошая возможность отправиться на картодром, чтобы попробовать себя в этом виде спорта. Контакты всех эстонских картинговых трасс можно найти ЗДЕСЬ.

До встречи 19 мая на втором этапе серии «Таланты на трассу!» в Центре картинга Unibet!