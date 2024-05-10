По словам мэра Таллина Евгения Осиновского, совершенно непонятно, зачем вообще нужны некоторые должности в горуправе.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Евгений Осиновский: бюрократия в Таллинне местами разрослась чрезмерно
Перевод: Александр Шкут
Он пояснил, что реорганизация проводится не потому, что кто-то принадлежит к Центристской партии, а потому, что бюрократия в Таллинне в некоторых местах разрослась чрезмерно.
– Как начала работать горуправа, ведь у многих вице-мэров нет опыта работы в городской системе, все ли уже понимают, что им нужно делать?
– Этот месяц прошел, как и ожидалось. Включение в работу прошло быстро, хотя некоторые решения еще не приняты. Это касается управления горсобранием, а также некоторыми районами города, но постепенно эти решения тоже будут приняты. Горуправа быстро и энергично приступила к решению вопросов, которые необходимо решить и которые в то же время являются приоритетными согласно новому коалиционному договору. Завтра мы начнем переговоры по дополнительному бюджету, так что, кажется, все сложилось хорошо.
За исключением социал-демократов, у партнеров по коалиции довольно скромный опыт работы в городской системе, но все вице-мэры очень активно встраиваются в работу, знакомятся со своей областью управления и уже представляют свои предложения и видения того, как приступить к тому или иному делу.
– Дополнительный бюджет предназначен больше для уточнения расходов и доходов, или там есть что-то еще?
– В основном это вещи чисто технического характера, но, конечно, есть и те вопросы, которые появились в недавнее время, например перенос сроков некоторых инвестиций. Это также первый бюджетный процесс для новой коалиции, поэтому в ходе него мы принимаем некоторые дополнительные решения в политическом плане. Например, в связи с переходом на эстоноязычное образование, который начинается 1 сентября. Мы не можем дожидаться нового финансового года, чтобы принять дальнейшие решения, которые обеспечили бы, чтобы учителя необходимой квалификации все-таки оказались перед классами. Если мы хотим, чтобы качество уборки тротуаров следующей зимой было лучше, то эти бюджетные решения тоже нужно принимать уже сейчас.
– Какова ситуация с переходом на эстоноязычное образование в Таллинне?
– Нельзя отрицать, что с этим, естественно, сложно. Это определенно масштабная реформа образования для Таллинна, она затрагивает десятки школ и многие детские сады. Сроки достаточно сжатые. Справедливости ради стоит сказать, что подготовка началась и при предыдущей городской администрации, поэтому мы здесь точно не начинаем с чистого листа, и для этого в существующем бюджете уже запланированы дополнительные средства.
Однако объективная ситуация такова, что в системе образования Таллинна есть сотни учителей, которые не смогут продолжить свою работу с 1 сентября. Многие из них в настоящее время активно учат эстонский язык, чтобы соответствовать существующим требованиям. Мы надеемся, что у них все сложится хорошо. В любом случае, в горуправе думают и работают над тем, чтобы, даже если некоторые из наших учителей не смогут продолжить обучение, были подготовлены и альтернативные решения, которые позволят обеспечить, чтобы все дети получали качественное образование. Конечно, это будет сложно. Я, конечно, не могу пообещать, что никаких проблем по поводу 1 сентября у нас не возникнет. Наверное, будут какие-то проблемные ситуации возникнут, но в этом случае их надо будет решать и двигаться дальше.
Наше общее желание, несомненно, заключается в том, чтобы эта реформа проходила не просто на бумаге. Отметим лишь, что в русскоязычных школах в некоторых классах преподавание стало вестись на эстонском языке. Важно то, насколько хорошо у них на самом деле получается, смогут ли эти дети овладеть эстонским языком, а также знаниями по остальным предметам. Нам бы хотелось, чтобы это стало историей успеха также с точки зрения содержания и качества образования, поскольку влияние этого выходит далеко за рамки самой системы образования.
– Как говорят, в Таллинне сложилась ситуация, когда дети многих русскоязычных семей хотят учиться в эстоноязычной школе, а не в школе, которая переходит на эстонский язык, а это, в свою очередь, беспокоит эстоноязычных родителей, которые беспокоятся о качестве эстоноязычного образования.
– Это беспокойство, безусловно, оправдано и рационально. Несомненно, каждый родитель заботится о том, чтобы его ребенок получал хорошее образование. Это совершенно адекватно. Это относится как к эстоноязычным родителям, так и к русскоязычным. Совершенно понятно, почему русскоязычные родители хотят отдавать своих детей в эстоноязычные школы. Раз уж образование должно предоставляться на эстонском языке, они хотели бы, чтобы их дети получать его вместе с эстонскими детьми внутри модели школы совместного обучения, где помимо изучения языка устанавливаются межнациональные контакты между эстонской и русской молодежью.
Однако этим процессом необходимо управлять так, чтобы не возникало ситуации, когда в эстоноязычный класс будет приходить треть русскоязычных детей. Тогда это станет влиять на учебную среду во всем классе. Однако этот риск можно снизить с помощью различных методик и дополнительной поддержки учителей. Мы в новом составе управы провели первое обсуждение о переходе на эстоноязычное образование, и продолжим на следующей неделе, а также в коалиционном договоре у нас есть заявление о том, что при переходе на эстоноязычное обучение мы будем поддерживать не только русскоязычные школы, но мы начнем поддерживать также и эстоноязычные школы дополнительными ресурсами. Мы действительно хотим, чтобы дети из русскоязычных семей поступали в эстоноязычные школы, но это должно быть сделано так, чтобы качество образования эстоноязычных детей не ухудшалось.
– Могут ли домовладельцы этой зимой быть уверены, что им больше не придется убирать улицу?
– Я не стану давать этого обещания сегодня. Честно скажу, мы установили для себя эту цель, и я думаю, что двигаться в этом направлении правильно. В то же время справедливо будет сказать, что освободить всех владельцев недвижимости от ухода за тротуарами следующей зимой нам не по средствам.
Прежде всего, это для нас непосильно, поскольку существующие договоры об уборке уже давно заключены на долгое время вперед, и быстро их изменить не представляется возможным. Во-вторых, это дополнительный миллион квадратных метров тротуаров к тем двум миллионам, которые уже обслуживаются городом. Этот объем просто очень велик, и даже если бы мы могли направить туда неограниченные деньги, все равно не хватит необходимого оборудования и необходимых дополнительных работников. Нам не удастся сделать это за столь короткое время, но мы однозначно будем двигаться в этом направлении. На каком именно этапе мы находимся сейчас, это анализирует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Уже следующей зимой обязательно произойдет улучшение качества содержания находящихся под ответственностью города тротуаров, а также мы планируем взять на содержание города дополнительные тротуары. Насколько масштабным будет этот шаг, пока говорить рано: переговоры по бюджету только начинаются, а организационная модель еще не утверждена.
– Несколько лет назад были внесены изменения в организацию управления городской администрацией, когда был создан Центр стратегического управления Таллинна и вступил в должность канцлер города. Хотите ли вы что-то изменить в управлении, или считаете его целесообразным в нынешнем виде?
– Я думаю, что это целесообразно. Это означает, что системы обеспечения города сосредоточены в одном месте, что у нас есть единая ИТ-служба в Центре стратегического управления , у нас есть единая служба управления персоналом, финансовая служба, а также мы движемся к тому, чтобы объявлялось больше единых тендеров, которые организовывались бы с одинаковым качеством во всей городской системе. С другой стороны, у нас есть стратегическое планирование, которое касается программ развития и таких горизонтальных задач, за которые не несет ответственности только одно ведомство. Я думаю, по большому счету, в этом есть смысл. Предстоят какие-то дискуссии относительно того, как конкретизировать эту зону ответственности, но я думаю, что, вообще говоря, это разумная организационная мера.
– Ходили разговоры, что люди, которых взяли на работу только потому, что они принадлежали к Центристской партии, должны бы уйти, насколько сложно провести такую ревизию?
– У нас в коалиционном договоре таких пунктов все-таки нет, но несколько коллег действительно говорили об этом на публичных дебатах. Я думаю, что на самом деле вопрос не в партийной принадлежности, а в том, что бюрократический аппарат города Таллинна местами чрезмерно разросся. В случае с некоторыми должностями не вполне понятно, или даже вообще непонятно, какая у них функция осуществления общественной власти, или в чем заключается связанный с ними общественный интерес. Если к тому же обратить внимание на то, что эту должность занимает какой-нибудь достойный член Центристской партии, у неизбежно может возникнуть ощущение, что эта должность и была создана специально для того, чтобы кто-то получал небольшую зарплату.
Однако мы проводим реорганизацию не только потому, что кто-то принадлежит к Центристской партии, а потому, что в существовании этой должности фактически нет необходимости. Некоторые из этих должностей существовали не только в связи с внутрипартийными интересами, но просто из-за того, что за долгое время городская система в некоторых учреждениях значительно разрослась, а какие-либо задачи по оптимизации и повышению эффективности не ставились достаточно последовательно. Я не буду сейчас говорить, какова цель наших амбиций в этом контексте, но мы проведем этот анализ в ходе определенных структурных реформ. Если говорить об объединении учреждений, в результате количество должностей также должно уменьшится.