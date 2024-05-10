СТУДИЯ POSTIMEES Евгений Осиновский: бюрократия в Таллинне местами разрослась чрезмерно

Перевод: Александр Шкут

Он пояснил, что реорганизация проводится не потому, что кто-то принадлежит к Центристской партии, а потому, что бюрократия в Таллинне в некоторых местах разрослась чрезмерно.

– Как начала работать горуправа, ведь у многих вице-мэров нет опыта работы в городской системе, все ли уже понимают, что им нужно делать?

– Этот месяц прошел, как и ожидалось. Включение в работу прошло быстро, хотя некоторые решения еще не приняты. Это касается управления горсобранием, а также некоторыми районами города, но постепенно эти решения тоже будут приняты. Горуправа быстро и энергично приступила к решению вопросов, которые необходимо решить и которые в то же время являются приоритетными согласно новому коалиционному договору. Завтра мы начнем переговоры по дополнительному бюджету, так что, кажется, все сложилось хорошо.

За исключением социал-демократов, у партнеров по коалиции довольно скромный опыт работы в городской системе, но все вице-мэры очень активно встраиваются в работу, знакомятся со своей областью управления и уже представляют свои предложения и видения того, как приступить к тому или иному делу.

– Дополнительный бюджет предназначен больше для уточнения расходов и доходов, или там есть что-то еще?