Недавняя программа ETV под названием Impulss была посвящена вопросу готовности и желанию жителей Эстонии защищать свою страну. Как отмечает военный историк и офицер запаса Игорь Копытин, программа Impulss фактически стала рекламой для юриста Андрея Вестеринена, подозреваемого в совершении преступления и действующего против Сил обороны Эстонии.
ИГОРЬ КОПЫТИН ⟩ ETV рекламирует деятеля, который подрывает обороноспособность Эстонии и хвалил Путина (11)
Перевод: Даниэль Гилман, Сергей Светлов
Ранее Андрей Вестеринен систематически появлялся на российских пропагандистских каналах и даже назвал Путина авторитетным политиком, напоминает Копытин, который годами был вынужден судиться с Вестериненом.
Один из лозунгов Сил обороны гласит: Iga okas loeb (в буквальном переводе с эстонского «каждый шип на счету» - прим. ред.). Это означает, что «лишних» защитников у государства нет, и каждому найдется подходящее место в Силах обороны с учетом его способностей и возможностей.
Для Сил обороны важен каждый резервист, и священный долг любого гражданина - защищать Эстонию.Срочная служба в армии обеспечивает физическую, моральную и профессиональную подготовку резервистам, из которых затем формируются резервные части, важные для обороны Эстонии.
К сожалению, не у всех наших сограждан имеется мотивация защищать Эстонию, а некоторые из них даже рассматривают возможность уклониться от своего долга по обороне страны. Традиционно и исторически уклонение от службы и дезертирство всегда считались предосудительными, постыдными в обществе и наказуемыми с точки зрения закона. Увы, есть в нашем обществе и «юристы», готовые зарабатывать на этих постыдных деяниях.
Самое удивительное в этой истории то, что подобные сомнительного рода услуги оказывает юридическая фирма ArmyLaw, деятельностью которой руководит ветеран Сил обороны Эстонии, кавалер ордена Орлиного креста с мечами Андрей Вестеринен.
Вступительный ролик вышеупомянутого шоу был посвящен Вестеринену - скандально известному и противоречивому персонажу, который открыто использует лазейки в эстонской правовой системе, или так называемые JOKK-схемы, чтобы дать возможность призывникам избежать военной службы. К сожалению, на этот раз шоу Impulss оказалось гораздо более поверхностным, чем ожидалось, и в какой-то степени даже стало своеобразной рекламой Вестеринена.
Из видео можно понять, что Вестеринен, получивший тяжелое ранение в ходе военных действий в Афганистане, - противоречивый персонаж, помогавший украинским беженцам. Он по-прежнему является законопослушным гражданином, человеком большой воли и жизненной силы, построивший собственный прибыльный бизнес, несмотря на тяжелую инвалидность. «Моральный компас» в данном случае имеет как бы второстепенное значение.
Вестеринен пытался заставить замолчать при помощи суда
Ровно в то же время, когда готовилась программа Impulss, закончился судебный процесс между Вестериненом и автором этих строк, тянувшийся в эстонских судах три года.
Спор начался летом 2021 года, когда пишущий эти строки высказал журналисту Eesti Ekspress свое мнение о ветеранской политике в Эстонии.
Речь шла о сравнении ветеранской политики в России и Эстонии. Автор этих строк, в частности, отметил, что Вестеринен, несмотря на свою деятельность, направленную против интересов Эстонского государства и Сил обороны, по-прежнему получает от государства значительную материальную и моральную помощь в рамках ветеранских программ.
Среди прочего было высказано, что Вестеринен действует против Сил обороны Эстонии, однако при этом ему всегда шли навстречу - он получил даже больше пособий, чем должен был. В августе 2021 года Вестеринен подал иск о возмещении ущерба через скандального адвоката Роберта Сарва, в котором утверждал, что автор мнения подобными действиями нанес серьезный ущерб доброму имени и благополучию клиента. Сарв требовал опровержения «недостоверных фактов» и выплаты Вестеринену материального и морального ущерба в размере около 1500 евро.
Харьюский уездный суд своим решением от 14 июля 2023 года полностью отклонил иск Андрея Вестеринена и взыскал с него судебные издержки в пользу ответчика. Таллиннский окружной суд рассмотрел апелляционную жалобу Вестеринена и своим решением от 15 апреля 2024 года оставил решение Харьюского уездного суда от 14.07.2023 без изменений и отклонил апелляционную жалобу.
Таким образом, иск Сарва-Вестеринена был лишь попыткой заставить замолчать автора этих строк, чтобы продолжить свой прибыльный бизнес. В настоящее время Вестеринен оплатил судебные издержки, назначенные судом, но в пояснении к платежному поручению написал фразу с намеком на физическое насилие: «даже кирпичи умеют летать». Однако гораздо важнее то, что оценка, согласно которой Вестеринен действует против Сил обороны Эстонии, с точки зрения правовой системы Эстонии полностью обоснована.
Поклонник российского влияния
Самое интересное в этом деле - это фактические доказательства, представленные ответчиком судам, которые позволяют сформировать такое мнение против Вестеринена. Из собранных фактических доказательств следует, что Андрей Вестеринен до начала широкомасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины 24 февраля 2022 года был не только скандальным ковид-диссидентом, который публично оскорблял профессора вирусологии Ирью Лутсар, но и активно участвовал в информационной войне, развязанной Российской Федерацией против Эстонии и НАТО. К сожалению, именно этот факт остался вне поля зрения создателей программы Impulss.
Из собранных ответчиком фактических доказательств следует, что Андрей Вестеринен ранее систематически выступал на пророссийских пропагандистских информационных каналах, таких как Sputnik, Baltnews и Baltija, а также делился своими взглядами в русскоязычной газете Центристской партии «Столица». Некоторые публичные высказывания Вестеринена были тиражированы российским пропагандистским ресурсом Eurasia Daily.
Среди прочего, Вестеринен высмеивал Эстонское государство и Силы обороны, критиковал стратегического партнера Эстонии - США и НАТО в целом, восхвалял российского диктатора Путина и его политику, распространял теории заговора (ковид-диссидентство и антимасочная позиция).
Одни из самых ярких мнений Вестеринена: отрицал оккупацию Эстонии Советским Союзом; давал понять, что Эстония является марионеткой США, прямо называл Эстонию «колонией США» и военным полигоном; отрицал необходимость Эстонии готовиться к защите от России; называл Путина самым авторитетным и влиятельным политиком, с которого должны брать пример европейцы; выражал гордость за Россию; называл русский язык в Эстонии более важным, чем эстонский.
На информационном канале Baltija висела «новость», заголовок которой был сформулирован так: «Андрей Вестеринен: внуки фашистов пришли к власти в Эстонии и мечтают о концлагерях для нас, наследников Великой Победы».
Кроме того, на любительской видеозаписи о событиях Бронзовой ночи, опубликованной русскоязычным изданием Postimees в 2007 году, был идентифицирован человек, внешне похожий на Андрея Вестеринена. На основании видеозаписи можно предположить, что человек, похожий на него, мог участвовать в массовых беспорядках против эстонского государства и полиции. Этот фактический материал дает право считать Андрея Вестеринена солдатом информационной войны Российской Федерации.
В заключение Андрей Вестеринен организовал юридическую фирму ArmyLaw, которая рекламирует схемы обхода закона (JOKK-схемы) для призывников с целью уклонения от военной службы, в связи с чем ему также было предъявлено подозрение в совершении преступления со стороны Центральной криминальной полиции. Под прикрытием этого «юридического бюро» он фактически затрудняет работу Департамента оборонных ресурсов, издевается над его сотрудниками, перегружает судебную систему Эстонии и подрывает программу развития оборонной воли, начатую Силами обороны.
Реальный ущерб обороноспособности Эстонии
Если верить информации, опубликованной в передаче и на сайте ArmyLaw, согласно которой за помощью обратились 1000 призывников, и 300 из них уклонились от военной службы, то это значительный результат.
Грубо говоря, если одна рота состоит из 100 солдат, то деятельность Андрея Вестеринена без единого выстрела ослабила Силы обороны Эстонии на три роты, то есть на один батальон. Это явно действия, направленные против Сил обороны Эстонии, на снижение их боеспособности, а также служащие интересам Российской Федерации.
Все это Вестеринен делает под прикрытием статуса ветерана Сил обороны Эстонии и военной формы, будучи награжденным высокими знаками отличия Сил обороны Эстонии и опираясь на эстонские законы, а точнее, на существующие в них лазейки.
На территории России подобная подрывная деятельность против армии была бы немыслимой и почти наверняка закончилась бы длительным тюремным заключением, однако в данном случае используются свободы демократического общества и правового государства, помноженные на реакцию наивных людей, которые видят в этом лишь местами аморальную, но в целом относительно безобидную коммерческую деятельность.
В этом свете Эстония, граничившая с государством-агрессором, действительно выглядит беззубой, позволяя насмехаться над собой JOKK-юристам, служащим неизвестно чьим интересам.